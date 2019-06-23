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В Минздраве рассказали о состоянии здоровья посла Сербии
Источник материала: Партизан
Пресс-служба Минздрава с разрешения посла Сербии Велько Ковачевича
Причиной госпитализации в Больницу скорой медицинской помощи в Минске стал обморок, обусловленный душной и жаркой погодой. Обморок произошел 22 июня 2019 года во время посещения В.Ковачевичем и другими сотрудниками Посольства команды Сербии в Деревне спортсменов.
Нахождение в больнице в настоящее время связано с полученной при обмороке травмой – переломом ребер и возникшим пневмоторексом.
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Пресс-служба Минздрава с разрешения посла Сербии Велько Ковачевича сообщает, что состояние его стабильное, самочувствие значительно улучшилось.
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