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В Минздраве рассказали о состоянии здоровья посла Сербии

24.06.2019 17:04 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Пресс-служба Минздрава с разрешения посла Сербии Велько Ковачевича сообщает, что состояние его стабильное, самочувствие значительно улучшилось.

Причиной госпитализации в Больницу скорой медицинской помощи в Минске стал обморок, обусловленный душной и жаркой погодой. Обморок произошел 22 июня 2019 года во время посещения В.Ковачевичем и другими сотрудниками Посольства команды Сербии в Деревне спортсменов. 

Нахождение в больнице в настоящее время связано с полученной при обмороке травмой – переломом ребер и возникшим пневмоторексом. 


 
Теги: Минск
 
 
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Пресс-служба Минздрава с разрешения посла Сербии Велько Ковачевича сообщает, что состояние его стабильное, самочувствие значительно улучшилось.
 
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