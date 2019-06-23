Россельхознадзор снова взялся за белорусское молоко

утверждают , что продолжаются случаи поступления в Россию из Беларуси животноводческой продукции с нарушением ветеринарно-санитарных требований и норм Евразийского экономического союза и Российской Федерации. Россельхознадзоре, что продолжаются случаи поступления в Россию из Беларуси животноводческой продукции с нарушением ветеринарно-санитарных требований и норм Евразийского экономического союза и Российской Федерации.





Так, в сыре, произведенном белорусским предприятием ПУП «Мстиславльмолоко», повторно выявлен натамицин - противогрибковый препарат. В связи с выявленным нарушением Россельхознадзор с 24 июня 2019 года временно ограничивает поставки в Россию продукции данной компании.









Кроме того, вводится режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции, вырабатываемой следующими белорусскими предприятиями:





1. ООО «Витконпродукт» цех убоя птицы «Шумилино» - выявление метаболитов нитрофуранов (метаболит фурадонина) в мясе птицы;





2. ОАО «Здравушка-милк» - выявление БГКП в молоке питьевом.