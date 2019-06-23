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Россельхознадзор снова взялся за белорусское молоко

24.06.2019 16:50 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Россельхознадзор с 24 июня вводит временные ограничения в отношении продукции очередного белорусского предприятия.

Россельхознадзоре утверждают, что продолжаются случаи поступления в Россию из Беларуси животноводческой продукции с нарушением ветеринарно-санитарных требований и норм Евразийского экономического союза и Российской Федерации.

Так, в сыре, произведенном белорусским предприятием ПУП «Мстиславльмолоко», повторно выявлен натамицин - противогрибковый препарат. В связи с выявленным нарушением Россельхознадзор с 24 июня 2019 года временно ограничивает поставки в Россию продукции данной компании.


Кроме того, вводится режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции, вырабатываемой следующими белорусскими предприятиями:

1. ООО «Витконпродукт» цех убоя птицы «Шумилино» - выявление метаболитов нитрофуранов (метаболит фурадонина) в мясе птицы;

2. ОАО «Здравушка-милк» - выявление БГКП в молоке питьевом.

 
 
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Россельхознадзор с 24 июня вводит временные ограничения в отношении продукции очередного белорусского предприятия.
 
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