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Россельхознадзор снова взялся за белорусское молоко
Источник материала: Партизан
Россельхознадзор с 24 июня вводит временные ограничения в отношении продукции очередного белорусского предприятия.
Россельхознадзоре
Так, в сыре, произведенном белорусским предприятием ПУП «Мстиславльмолоко», повторно выявлен натамицин - противогрибковый препарат. В связи с выявленным нарушением Россельхознадзор с 24 июня 2019 года временно ограничивает поставки в Россию продукции данной компании.
Кроме того, вводится режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции, вырабатываемой следующими белорусскими предприятиями:
1. ООО «Витконпродукт» цех убоя птицы «Шумилино» - выявление метаболитов нитрофуранов (метаболит фурадонина) в мясе птицы;
2. ОАО «Здравушка-милк» - выявление БГКП в молоке питьевом.
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Россельхознадзор с 24 июня вводит временные ограничения в отношении продукции очередного белорусского предприятия.
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