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Отставной адмирал бросил вызов Трампу

24.06.2019 16:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Бывший конгрессмен стал 24-м демократом, решившим бросить вызов республиканскому президенту Дональду Трампу.



Еще один демократ объявил об участии в президентских выборах 2020 года. Адмирал ВМС в отставке, бывший конгрессмен от Пенсильвании Джо Сестак сообщил о вступлении в борьбу за Белый дом на своем сайте в воскресенье.

Представляя себя избирателям, он заявил: «Я носил военную форму более 31 года, в мирное и военное время – от эпохи Вьетнама и "холодной войны" до Ирана и подъема Китая».

Он сказал, что откладывал выдвижение своей кандидатуры для ухода за дочерью, у которой диагностирован рак мозга.

Сестак входил в команду по национальной безопасности при президенте Билле Клинтоне. Обладатель докторской степени по государственному управлению, полученной в Гарварде, он дважды баллотировался в Сенат США, но безуспешно.


Он разделяет многие позиции, популярные среди либералов, в том числе по вопросам права на аборт и контроля над оружием, а также поддерживает соглашение по ядерной программе Ирана.

Сестак – 24-й демократ, официально объявивший о намерении бросить вызов президенту Дональду Трампу на выборах 2020 года. На данный момент лидерами опросов являются Джо Байден, Берни Сандерс и Элизабет Уоррен.

 
 
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Бывший конгрессмен стал 24-м демократом, решившим бросить вызов республиканскому президенту Дональду Трампу.
 
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