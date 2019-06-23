Отставной адмирал бросил вызов Трампу









Еще один демократ объявил об участии в президентских выборах 2020 года. Адмирал ВМС в отставке, бывший конгрессмен от Пенсильвании Джо Сестак сообщил о вступлении в борьбу за Белый дом на своем сайте в воскресенье.





Представляя себя избирателям, он заявил: «Я носил военную форму более 31 года, в мирное и военное время – от эпохи Вьетнама и "холодной войны" до Ирана и подъема Китая».





Он сказал, что откладывал выдвижение своей кандидатуры для ухода за дочерью, у которой диагностирован рак мозга.





Сестак входил в команду по национальной безопасности при президенте Билле Клинтоне. Обладатель докторской степени по государственному управлению, полученной в Гарварде, он дважды баллотировался в Сенат США, но безуспешно.









Он разделяет многие позиции, популярные среди либералов, в том числе по вопросам права на аборт и контроля над оружием, а также поддерживает соглашение по ядерной программе Ирана.





Сестак – 24-й демократ, официально объявивший о намерении бросить вызов президенту Дональду Трампу на выборах 2020 года. На данный момент лидерами опросов являются Джо Байден, Берни Сандерс и Элизабет Уоррен.