В Горках отказались устанавливать памятник Петру I









О намерении почтить Петра I стало известно из программы торжеств, которую опубликовала местная районная газета «Горецкий вестник». После публикаций в независимых СМИ программу подкорректировали. Из нее исчезло открытие памятного знака российскому царю.





Олег Стельмашонок заявил Свободе , что райисполком "не подавал заявки в соответствии с законом» на установку знака. В Горецком райисполкоме отказываются говорить о ситуации с памятным знаком. В управлении культуры Могилевского облисполкома заявили, что «знак устанавливать не будут». Руководитель управлениязаявил, что райисполком "не подавал заявки в соответствии с законом» на установку знака.





На постамент недалеко от райисполкома (он уже готов) в Горках планировали поставить муляж пушки XVIII в века и вывеску. Таким образом хотели отметить пребывание Петра I в Горках во время Северной войны в 1708 году.





Петра I собирались в Горках увековечить в 2015 году





Впервые идея увековечить в Горках память о Петре I озвучивалась в 2015 году. Местная газета опубликовала письмо с таким предложением, подписанный бывшим преподавателем сельскохозяйственной академии Александром Сентюровым.





Против выступила директор историко-этнографического музея Светлана Макеева. Она заявила, что для создания памятной доски Петру И нет оснований:





«Северная война принесла жителям белорусских земель огромные потери, обострила экономическую и политическую ситуацию в стране. Исторические документы свидетельствуют о мародерстве, грабежах и насилии не только шведских, но и российских войск», - отмечала она.









Что делали Петр I и его армии в Беларуси





Войска русского царя Петра I находились на белорусских землях во время Северной войны (1700-1721). Речь Посполитая тогда была союзницей московского царя в военной кампании против шведского короля Карла XII. Россияне расквартировали в Беларуси 70 тысяч своих солдат, содержание которых стало обязанностью местного населения.





Летом 1705 году Петр I вместе со своим союзником Александром Меньшиковым и несколькими офицерами в Полоцком Софийском соборе убили пять униатских священников. Храм ограбили, а в его подземельях сделали пороховой склад. Через пять лет его взорвали, уничтожив Софию почти дотла.





В сентябре 1708 году российские войска сожгли Витебск, Оршу, Мстиславль, Дубровно, что неподалеку от Горок. К тому же ограбили и сожгли Могилев.





За годы Северной войны Беларусь потеряла от боевых действий, голода и эпидемий 700 тысяч жителей - каждого третьего. Война привела к глубокому политическому кризису и разделу в 1772 году тогдашнего государства белорусов - Речи Посполитой.