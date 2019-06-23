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Украинская футбольная команда сделала фото с плакатом «20% моей страны оккупированы Россией»
Источник материала: Tut.by
Украинская футбольная команда «Ворскла» из Полтавы поддержала порыв грузинских клубов, игроки которых накануне
Игроки «Ворсклы» сфотографировались с плакатом, на котором написано «20% моей страны оккупированы Россией». Плакат держит грузинский защитник Андро Гиоргадзе, отмечает
Накануне футболисты некоторых грузинских клубов вышли на матчи 19-го тура чемпионата страны в майках с надписями, в которых
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Украинская футбольная команда «Ворскла» из Полтавы поддержала порыв грузинских клубов, игроки которых накануне вышли на матчи в майках с надписью «Наша страна...
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