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Украинская футбольная команда сделала фото с плакатом «20% моей страны оккупированы Россией»

24.06.2019 17:43 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Украинская футбольная команда «Ворскла» из Полтавы поддержала порыв грузинских клубов, игроки которых накануне вышли на матчи в майках с надписью «Наша страна оккупирована Россией», сообщает группа ON FOOTBALL в фейсбуке.

Игроки «Ворсклы» сфотографировались с плакатом, на котором написано «20% моей страны оккупированы Россией». Плакат держит грузинский защитник Андро Гиоргадзе, отмечает «Чемпионат».


Фото: facebook.com/groups/onfootball.ua

Накануне футболисты некоторых грузинских клубов вышли на матчи 19-го тура чемпионата страны в майках с надписями, в которых выразили свое отношение к политике России.

Отношения Москвы и Тбилиси осложнились после массовых беспорядков в грузинской столице.

Протесты в Тбилиси начались после того, как в парламенте Грузии выступил депутат Госдумы России Сергей Гаврилов.

 
 
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Украинская футбольная команда «Ворскла» из Полтавы поддержала порыв грузинских клубов, игроки которых накануне вышли на матчи в майках с надписью «Наша страна...
 
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