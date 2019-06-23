Средний балл еще выше, чем по белорусскому. Стали известны результаты ЦТ по русскому

Традиционно ЦТ по русскому языку сдавало больше всего абитуриентов. В этом году это —
— Средний балл всех, кто сдавал русский язык в этом году, — 52,34, — рассказывает Юрий Миксюк, директор Республиканского института контроля знаний. — В прошлом году он был 37,67.
Для сравнения:
Напомним, с этого года баллы на ЦТ считали
При этом, уверены в Республиканском институте контроля знаний, несмотря на изменения в методике подсчета, число абитуриентов с очень высокими баллами в эту вступительную кампанию не вырастет.
— Проходной балл на очень престижные специальности не изменится, — делится мнением Юрий Миксюк.