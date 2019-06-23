Список с чудотворной Феодоровской иконы передан в храм-памятник в честь Всех Святых

Источник материала: Интерфакс

В минский храм-памятник в честь Всех Святых торжественно передана святыня Союзного государства - уникальный старинный список с чудотворной Феодоровской иконы.

"23 июня 2019 года под эгидой общественной палаты Союзного государства состоялось знаковое событие: принесена в Минск и торжественно передана в Храм-памятник в честь Всех Святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших, новая святыня – символ православного единства Союзного государства и духовного единения народов Беларуси и России", - рассказали в аппарате общественной палаты Союзного государства.

Передача произошла в престольный праздник великого православного Храма-памятника. "Торжественная церемония передачи святыни состоялась после праздничной литургии, которую провел в Храме-памятнике митрополит Минский и Заславский Павел, благословивший обретенной иконой всех присутствующих. Святой образ принял настоятель Всехсвятского прихода г. Минска протоиерей Федор Повный", - отметили в аппарате общественной палаты.

Исторический Феодоровский образ Божией Матери конца XVII века - уникальный старинный список с чудотворной Феодоровской иконы, почитаемой на протяжении девяти столетий. В 1239 году ею был венчан брак св. князя Александра Невского и Полоцкой княжны Александры Брячиславны (внучатой племянницы св. Евфросинии Полоцкой).

Феодоровским образом была венчана на царство династия Романовых, начиная с ее первого представителя Михаила Федоровича, благословлялись браки российских царей. Все иностранные принцессы, выходя замуж за российских великих князей и принимая для этого православие, по традиции именно в честь благословляющей их Феодоровской иконы получали новое отчество "Федоровна". Образ известен многочисленными чудесами, исцелениями, помощью в благих делах.

Переданный список иконы XVII века долгое время хранился в одной из частных коллекций, а в 2019 году на совместном заседании президиума общественной палаты Союзного государства и международного общественного оргкомитета мероприятий к 75-летию Великой Победы было принято решение передать ее в Храм-памятник в Минске в качестве благословенного подарка белорусам и россиянам.