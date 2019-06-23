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Дефицит текущего счета Беларуси в I квартале сократился на 15,6%

24.06.2019 17:08 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Дефицит счета текущих операций платежного баланса Беларуси в январе-марте 2019 году составил $1,06 млрд (8% ВВП), что на 15,6% меньше по сравнению с показателем аналогичного периода предыдущего года, говорится в отчете Нацбанка страны (НББ).

Сокращение размера дефицита счета текущих операций обусловлено ростом положительного сальдо внешней торговли услугами и профицитом вторичных доходов.

В структуре счета текущих операций положительное сальдо внешней торговли составило $439,5 млн, увеличившись на 30,1%.

По статье "первичные доходы" (разница между выплатами инвестиционных доходов и притоком средств от оплаты труда временных работников за границей) по итогам первого квартала 2019 года сформировался дефицит в размере $1,8 млрд (снижение на 10%).

По статье "вторичные доходы" (сальдо поступлений трансфертов из заграницы в пользу государства) профицит достиг $301,5 млн (снижение на 25,8%).

В соответствии с данными финансового счета, в первом квартале 2019 года экономика Беларусь оставалась "чистым заемщиком" финансовых ресурсов у "остального мира" и привлекла $0,6 млрд (4,1% ВВП). Валовой приток капитала составил $0,8 млрд (6,2% ВВП).

Приток по финансовому счету за счет поступления прямых инвестиций в экономику страны составил $1,3 млрд, сократившись на 6,4%. При этом реинвестированные доходы составили $1,1 млрд.

В 2018 году дефицит счета текущих операций платежного баланса Беларуси в 2018 году составил $265,6 млн (0,4% ВВП), что на 71,9% меньше, чем в 2017 году.

 
 
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Дефицит счета текущих операций платежного баланса Беларуси в январе-марте 2019 году составил $1,06 млрд (8% ВВП), что на 15,6% меньше по сравнению с показателем...
 
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