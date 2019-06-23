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В течение года нефтепровод "Дружба" будет работать "вполсилы" – "Гомельтранснефть Дружба"

24.06.2019 16:48 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

ОАО "Гомельтранснефть Дружба" (белорусский оператор южной ветки "Дружбы") прогнозирует, что в течение ближайших 12 месяцев система нефтепроводов "Дружба" будет работать "вполсилы" из-за длительного периода очистки от загрязненной хлоридами нефти.

"Ближайший год нефтепровод будет работать вполсилы. Даже по оценкам российских экспертов, для очистки трубопроводов ПАО "Транснефть" (MOEX: TRNF) потребуется минимум восемь месяцев. Только после этого система "Дружба" сможет выйти на привычную мощность. Это только предварительные оценки", - заявил главный инженер ОАО "Гомельтранснефть Дружба" Андрей Вериго, которого цитирует ведомственный журнал "Вестник Белнефтехима".

Он заметил, что "прокачка загрязненной нефти продолжалась в течение пяти дней, а вытеснять ее мы будем на протяжении двух месяцев, поскольку максимальная скорость обратного потока вчетверо ниже привычной".

По оценкам белорусской стороны, всего с территории республики должно быть вытеснено 1,328 млн тонн загрязненной дихлорэтаном нефти.

Некондиционная нефть из южной ветки нефтепровода "Дружба" на территории Беларуси может быть вытеснена в Россию досрочно, до конца июля, а не к 15 августа, как планировалось ранее, уточнил Вериго.

"Дорожная карта" предусматривает окончание работ по вытеснению некондиционной нефти 15 августа. Российская сторона увеличила лимит приема нефти в Унече, так что есть все предпосылки справиться досрочно и уже в июле обеспечить вытеснение всей "грязной" нефти из системы ОАО "Гомельтранснефть Дружба", - сказал он.

Он сообщил, что по состоянию на 15 июня в Россию было вытеснено 530 тыс. тонн загрязненной нефти из 850 тыс. тонн, которые находились в системе "Гомельтранснефть Дружба".

Главный инженер пояснил, что вытеснение "грязной" нефти осуществляется по сформированному кольцевому маршруту. "Поступающая с российской стороны чистая нефть движется по нитке трубопровода DN1000 до ЛПДС "Мозырь", оттуда перенаправляется по ниткам DN600 и DN700 до НПС "Кобрин", где "разворачивается" и идет по нитке DN800 через НПС "Туров" снова в Мозырь, откуда опять же по DN800 поступает обратно в Унечу (территория РФ - ИФ)", - сказал Вериго.

Он также уточнил, что транспортировка "чистой" российской нефти в направлении Польши, которая была возобновлена 9 июня, ведется по трубам DN600 и DN700 в режиме 75 тыс. тонн в сутки. При этом из экспортного объема на границе с Польшей, согласно "дорожной карте", отбирается около 10 тыс. тонн в сутки для замещения "грязной" нефти в нитке DN800 в направлении Мозыря.

По оценке главного инженера, "весь западный участок (в системе "Гомельтранснефть Дружба" - ИФ) планируем освободить до конца июня, останется отрезок Мозырь-Унеча".

Вериго также считает, что работа нефтепровода в реверсивном режиме на участках Адамова Застава - Мозырь и Мозырь - Унеча, "уже говорит о его удовлетворительном состоянии". "Анализ состояния нефтепровода показывает, что он способен обеспечивать безопасную перекачку углеводородного сырья и при обратном движении", - добавил он.

По словам Вериго, поставки загрязненной хлоридами нефти нанесли экономикам ряда государств значительный ущерб.

"Прием ядовитой нефти негативно сказался на дорогостоящем оборудовании нефтеперерабатывающих заводов, привел к длительному простою трубопроводной системы и повлечет существенное снижение объемов транспортировки в последующий период. Случай беспрецедентный, экономикам ряда государств нанесен колоссальный ущерб", - утверждает главный инженер.

По его мнению, значительный ущерб стал следствием неэффективной системы реагирования на форс-мажорные ситуации. Вериго рассказал, что "19 апреля после обнаружения партии нефти с измененными характеристиками мы уведомили российскую сторону и проинформировали других наших партнеров". "Но Россия не остановила перекачку нефти, европейские операторы тоже не сразу оценили масштаб наступающей трагедии и возможные последствия. То есть система информирования была отработана четко, а система реагирования дала сбой", - полагает главный инженер.

Он считает, что "впредь действия оператора в таких случаях должны быть простыми и понятными: остановка транспортировки".

В свою очередь заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Светлана Гурина заявила в интервью изданию, что белорусские предприятия нефтехимической отрасли оказались в сложной финансовой ситуации из-за поставок "грязной" российской нефти.

"Во II квартале 2019 года у организаций отрасли возникла крайне сложная финансовая ситуация в связи с поставкой в Республику Беларусь некачественной российской нефти", - сказала Гурина.

По ее словам, отдельным организациям пришлось пересмотреть производственные планы и снизить загрузку, привлечь дополнительные кредитные ресурсы, частично приостановить социальные программы.

В настоящее время Минск и Москва ведут консультации о возможном объеме компенсации издержек белорусской стороны из-за нефтяного форс-мажора. Минск настаивает на компенсации не только прямых, но и косвенных потерь.

Беларусь и Россия на межправительственном уровне 24 мая окончательно согласовали "дорожную карту" восстановления транзита российской нефти в Европу, которая предусматривает прокачку реверсом с территории республики скопившейся в нефтепроводах загрязненной дихлорэтаном нефти. Белорусская сторона заявила о поставках загрязненной нефти 19 апреля, транзит нефти в Европу был остановлен 24 апреля.

Кондиционная нефть начала поступать в Белоруссию 4 мая.

Ежегодный объем транзита российской нефти по территории Беларуси составлял около 50 млн тонн. Транзитный поток нефти по системе нефтепроводов "Гомельтранснефть Дружба", достигая ЛПДС "Мозырь", разветвляется - в западном направлении на Польшу и Германию, в южном - на Украину, Венгрию, Словакию, Чехию.

По трубопроводам "Полоцктранснефть Дружба" российская нефть поставляется до НПЗ "Нафтан", транзит нефти в направлении стран Балтии не осуществляется с 2006 года.

 
Теги: Минск
 
 
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