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Забыть о выходных. Миллиардер дал совет начинающим бизнесменам

24.06.2019 18:00 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Забыть о выходных. Миллиардер дал совет начинающим бизнесменам

фото: autogear.ru

Второй номер в списке богатейших людей мира Билл Гейтс убежден, что основатели стартапов должны забыть об отдыхе в первые годы работы их компаний.

По словам Гейтса, сам он в юности «не верил» в отпуска и выходные. Об этом миллиардер, занимающий второе место в рейтинге богатейших людей мира по версии Forbes, заявил на конференции венчурного фонда Village Global.

Гейтс вместе с партнерами создал Microsoft, когда ему было 20 лет. Он уверяет, что в те годы уделял своему бизнесу максимальное количество времени. Прежде чем отдыхать, необходимо убедиться, что компания находится на верном пути к успеху, подчеркнул Гейтс.

«Я действительно не верил в выходные. Я не верил в отпуска», — цитирует Гейтса Forbes.

«Отлично, если в течение первых лет работы над развитием стартапа у вас есть команда, одержимая общей идеей. Между вами должно быть взаимопонимание, чтобы не было так, что один ожидает одного результата, а другой — другого», — продолжил он. Гейтс признал, что у каждого в команде могут быть «отвлекающие факторы» — семья или здоровье. «Но у меня довольно жесткая позиция, и я убежден, что в первые годы должны быть принесены очень большие жертвы, особенно если вы занимаетесь какими-либо инженерными разработками, которые необходимо технически реализовать».

При этом Билл Гейтс рассказал, что через 10 лет его отношение изменилось. «Когда мне исполнилось 30, я не мог даже представить, как я это делал, — признался он. — К тому времени мое поведение стало более естественным, и я полюбил выходные. Моей девушке тоже нравились отпуска, и это оказалось довольно приятной штукой».

«Сейчас я много отдыхаю. Мне 20-летнему так противен нынешний я, — сказал он. — Знаете, я был уверен, что никогда не буду летать иначе, чем экономклассом. Но теперь у меня есть свой личный самолет. Так что со временем многое меняется, и открываются противоположные истины».

 
 
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Второй номер в списке богатейших людей мира Билл Гейтс убежден, что основатели стартапов должны забыть об отдыхе в первые годы работы их компаний.
 
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