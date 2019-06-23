Старость – это глупость, лень и дурная привычка

Источник материала: Ежедневник



фото: ourpension.ru

Молодость и длится ровно до тех пор, пока времени не хватает. «Старость – дурная привычка, которую не успевают приобрести очень занятые люди», сказал Моруа.

Дивлюсь успеху всяческих проектов, связанных с возрастом, – «возраст счастья», «вторая половина жизни», «золотые годы» -- народ на них валом валит. В глазах молодых эти люди уже старики, раз у них есть время на утешительные кружки.

Молодость и длится ровно до тех пор пока времени не хватает. Денег заработать надо, и лучше побольше. Влюбиться, лучше не раз. Детей вырастить, потом внуков. А еще потанцевать, в спортзал, на шопинг, опять же в Париже давно не были, и в Риме тоже. Вдруг они проскакивают молодость и ба-бах приземляются в том самом «возрасте счастья» -- ой, мы так не договаривались…. И бегут покупать красный порше, на что смотреть грустно и смешно. Раньше надо было чухаться. Молодость может длиться десятилетиями -- где-то с без четверти сорока до без пяти восьмидесяти.

Ведь, старость – это всего лишь ваша глупость, помноженная на вашу же лень.Взять, к примеру, здоровье. Если вас не искалечили какие-то дикие обстоятельства, типа вам подарили сепсис, вырезая аппендицит, не списывайте свой букет болезней на возраст. Мне было как раз где-то без четверти сорок, когда сын-старшеклассник сказал удовлетворенно: «Ты уже не девчонка-оторва, а настоящая мама: округлилась и котлетками пахнешь….». Спасибо ребенку, вовремя диагноз поставил. Ужаснувшись, я перестала жрать что попало, стала вставать в шесть, делать йогу и бегать по парку. Плюс 3-4 литра воды в день, голодовка раз в неделю, детоксы, плавание, на солнце без крема 50 SPF ни шагу. Это же просто, если хватает ума не гробить себя плюшками, копчеными колбасами и телевизором.

Не хотите про здоровье, можно о работе. Какой парадокс – вселенское горе пятидесятилетних от повышения пенсионного возраста и тут же страх, что их отправят на пенсию – молодняк подпирает, напирает и вот-вот выпрет. А где вы раньше были -- устраивали личное счастье взрослых детей, лезли в их жизнь, терзая их стонами о том, как вам хочется внуков? Могли бы создать себе профессию, от напора молодняка не зависящую.

Bсю жизнь вы обожали цветоводство и всяческое огородничество, немало в этом преуспев, -- идите с этим продуктом на рынок. Ваши друзья-приятели и приятелей друзей мечтают сделать ландшафтный дизайн на дачах, а вам в радость мотаться по питомникам в поисках туй-шмуй и всяко-разных мхов и цветочков, высаживать их, окучивать… И так до возраста, уходящего в бесконечность. Вы жалели, что не стали архитектором- дизайнером, вы свою квартиру так классно перестроили, отделали и украсили. Продайте ее! Купите новую и повторите все сделанное. Снова продайте и снова повторите. Научитесь работать себе не в убыток, обрастете связями, скидками, знаниям, где и что покупать. Войдете в новую индустрию, где вас будет подпирать не молодняк, а только нехватка времени. А желание размаха будет гнать вперед. Или вы хотели писать, но думали, что не умеете. С чего вы так решили, если никогда не пробовали? Ни писать, ни учиться это делать. Или вы театральный режиссер, а ушлая молодежь оставляет вас без заказов -- создайте себе клиентуру и имя в преподавании актерского мастерства. У юристов, журналистов, врачей, устроителей выставок, риэлторов вообще нет возрастного потолка. Просто вовремя скажите себе, что нельзя вечно жить на зарплату, нужно занятие, где вы сами себе хозяин.

Про работу тоже не хотите? Можно про секс. Ах, уже не хочется… Нет, еще хочется, но как-то лень. Ясно дело, мы не юные козы, способные трахаться хоть с фонарным столбом. Так вы ж и не животное: хочу, ем, не хочу, -- не ем…. Надо себя заставлять. С мужем, с не-мужем, не важно, это, как в тренажерный зал ходить. Совершенствуя мастерство, учась чувствовать другого, копя умение делать так, чтобы другой не просто по тебе елозил, а дарил искомое. «Я старый, больной и неловкий, но знают гурманки слияний, что в нашей усталой сноровке еще до хера обаянья…» -- это Игорь Губерман.

И про секс не хотите? На вас не угодишь…. Тогда про любовь. Запомните: встретить Mr Right можно в любом возрасте и в любом месте. На работе, в баре, на пляже, в самолете, на барбекью., в суде и на кладбище. Пусть вам за пятьдесят, это вообще роли не играет. Важно, чтобы сиськи оставались сиськами, а попа – попой – смотри выше, о тренажерных залах. Но главное – кураж, горящие глаза, полные желания, шарм, приходящий с годами, неуловимо-тонкое кокетство, шокирующая откровенность, здоровая доля цинизма…. Это важно, а не отсутствие морщин вокруг глаз и на верхней губе.

Про любовь тоже не надо? Ну, тогда про дружбу. Сведите к минимуму дружбу со сверстниками. Лично мои состарились так давно, что я успела их забыть – уже под сорок стало страшно смотреть на них и тоскливо слушать. Среди нас, кому вчера стукнуло пятьдесят, единицы выглядят на сорок, ощущают себя на тридцать, и полны озорства, как в двадцать. Две трети моих друзей – ровесники моего сына, нам интересно друг с другом. Слушайте их, осваивайте их лексикон, учитесь у них, будьте им полезны зрелостью своих суждений. Между поколениями нет барьера, если вы сами его не возвели.

«Старость – дурная привычка, которую не успевают приобрести очень занятые люди», -- это Андре Моруа. В этом весь секрет долгих десятилетий молодости. О его гранях можно писать до бесконечности, жаль, времени нет.

Елена Котова, Сноб