Ученые установили связь между разговорами и хорошим сексом

Источник материала: Tut.by

Недавнее исследование показывает: чем больше партнеры говорят о сексе, тем лучше их интимные отношения. Об этом сообщает PsyPost со ссылкой на The Journal of Sex Research .



Фото: unsplash.com

Авторство исследования принадлежит психологам из Техасского университета в Остине. Они провели метаанализ 48 исследований предшественников и проанализировали, как коммуникация влияет на разные аспекты сексуальной жизни. Всего в исследованиях приняли участие 12 145 человек.

Чем больше и откровеннее партнеры обсуждали секс, тем лучше была их сексуальная жизнь. Особенно это касается женщин: участницы исследования, которые не стеснялись говорить о сексе, показывали лучший результат.

Связь между общением и интимной жизнью также была сильнее в исследованиях женатых пар.

Однако исследователи предупреждают, что, хотя общение важно для некоторых областей «сексуальной функции», это не единственный фактор удачных взаимоотношений. Поэтому следует продолжить исследования.