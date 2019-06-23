ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ученые установили связь между разговорами и хорошим сексом

24.06.2019 18:06 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Недавнее исследование показывает: чем больше партнеры говорят о сексе, тем лучше их интимные отношения. Об этом сообщает PsyPost со ссылкой на The Journal of Sex Research.


Фото: unsplash.com

Авторство исследования принадлежит психологам из Техасского университета в Остине. Они провели метаанализ 48 исследований предшественников и проанализировали, как коммуникация влияет на разные аспекты сексуальной жизни. Всего в исследованиях приняли участие 12 145 человек.

Чем больше и откровеннее партнеры обсуждали секс, тем лучше была их сексуальная жизнь. Особенно это касается женщин: участницы исследования, которые не стеснялись говорить о сексе, показывали лучший результат.

Связь между общением и интимной жизнью также была сильнее в исследованиях женатых пар.

Однако исследователи предупреждают, что, хотя общение важно для некоторых областей «сексуальной функции», это не единственный фактор удачных взаимоотношений. Поэтому следует продолжить исследования.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Недавнее исследование показывает: чем больше партнеры говорят о сексе, тем лучше их интимные отношения.
 
Новости дня
Новости разные
 
Как именно будут ограничивать движение из-за велогонок во вторник (короче, чем планировалось)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
24.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика