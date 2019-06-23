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Как именно будут ограничивать движение из-за велогонок во вторник (короче, чем планировалось)

24.06.2019 18:05 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Во вторник в Минске пройдет индивидуальная велогонка. Ограничения движения в этот день будут короче, чем планировалось раньше.


Фото: Сергей Балай, TUT.BY

Во сколько и какие улицы будут перекрыты

Во вторник 25 июня на минских улицах состоится индивидуальная велогонка. ГАИ Минска сообщает, что движение на некоторых улицах закроют с 8.30 до 15.30 (ориентировочно). Ранее называли время с 7.00 до 17.00.

Ограничивать движение будут по такому маршруту: улицы Интернациональная — Янки Купалы — Куйбышева — Пашкевич — Богдановича — Сторожевская (разворот перед перекрестком Сторожевской и Коммунистической) — Сторожевская — Максима Богдановича — Немига — Романовская Слобода — Кальварийская — Тимирязева (разворот на перекрестке улиц Тимирязева и Леси Украинки) — Тимирязева — Кальварийская — Романовская Слобода — Немига — Богдановича — Янки Купалы (поворот на второй круг на улице Куйбышева) — Интернациональная.

Вот как выглядели сегодня, 24 июня, перекрытые улицы Немига и Романовская Слобода.

Как организуют объезд

Сегодня в Минске репетировали индивидуальную велогонку. Транспортного коллапса удалось избежать, в первую очередь потому, что ГАИ в последний момент перенесла время начала введения ограничений с 7.30 на 9.00.

Как отмечает автоинспекция, движение на проспекте Дзержинского будет ограничиваться в сторону центра города в районе развязки с проспектом Жукова — транспорт перенаправят на второе транспортное кольцо.

Аналогично и на пересечении проспекта Пушкина с улицей Притыцкого в сторону Кальварийской. Транспорт перенаправят на второе транспортное кольцо, то есть, на проспект Пушкина, либо в направлении улицы Орловской, либо в направлении Аэродромной.

Сегодня многие автомобилисты решили для объезда воспользоваться проспектом Победителей. Завтра там также возможны ограничения — проспект Победителей не готов принять такое количество транспорта.

Наблюдались значительные затруднения движения транспорта на проспекте Пушкина — все попытались объехать закрытый участок улицы Немига, поэтому решили завтра закрыть съезды на проспект Победителей в случае большого потока.

Возможны ограничения движения с МКАД на улице Тимирязева и на проспект Победителей, а также в районе площади Бангалор по улице Богдановича в направлении проспекта Машерова — транспорт также перенаправят на второе транспортное кольцо. Перечисленные мероприятия будут вводиться и отменяться, исходя из сложившейся ситуации.

Госавтоинспекция рекомендует отказаться от использования личного транспорта. В случае, если это невозможно, планировать свой маршрут передвижения, исходя из ограничений, а также рассчитывать время прибытия к месту назначения до 8.00. Автомобилистов просят с пониманием отнестись к ограничениям — сотрудники ГАИ сделают все возможное для более комфортного передвижения.

Как пойдет общественный транспорт

Отодвинут перемены до 8.30 и для общественного транспорта, сообщает «Столичный транспорт и связь».


Напомним, как изменятся схемы движения маршрутов.

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Автобусные маршруты:

— № 151Э, 1109-тк от улицы Клары Цеткин по улицам Кальварийской, Ольшевского, проспекту Пушкина, улице Орловской, проспекту Победителей, улицам Нарочанской, Тимирязева и далее по маршрутам в прямом направлении, в обратном направлении по улицам Тимирязева, Радужной, проспекту Победителей, улице Орловской, проспекту Пушкина, улицам Ольшевского, Кальварийской, Клары Цеткин (с выполнением для автобусов маршрута № 151Э на изменяемом участке остановки «Кальварийская», «2-е кольцо»);

— № 190Э от улицы Бобруйской по проспекту Независимости, улице Ленина, проспекту Победителей, улицам Нарочанской, Тимирязева и далее по маршруту в прямом направлении, в обратном направлении от улицы Тимирязева по улице Радужной, проспекту Победителей, улице Ленина, проспекту Независимости, улицам Свердлова, Кирова (с выполнением на изменяемом участке остановок «Замчище», «Футбольный манеж»);

— № 73 от улицы Московской по проспекту Независимости, улице Ленина, проспекту Победителей, улице Нарочанской в прямом направлении, в обратном направлении по улицам Тимирязева, Радужной, проспекту Победителей, улице Ленина, проспекту Независимости, улице Московской;

— № 1073-тк от улицы Московской по проспекту Независимости, улице Ленина, проспекту Победителей и далее по маршруту в обоих направлениях;

— № 130 от проспекта Пушкина по улице Орловской, проспекту Победителей, улицам Нарочанской, Тимирязева в прямом направлении, в обратном направлении по улицам Тимирязева, Радужной, проспекту Победителей, улице Орловской, проспекту Пушкина и далее по маршруту;

— № 24, 1024-тк от улицы Льва Толстого по улицам Московской, Бобруйской, проспекту Независимости, улицам Киселева, Куйбышева и далее по маршрутам в прямом направлении; в обратном направлении от улицы Куйбышева по проспекту Машерова, проспекту Независимости, улице Бобруйской, площади Мясникова и далее по маршрутам;

— № 38 от улицы Максима Богдановича по проспектам Машерова, Независимости, улице Бобруйской, площади Мясникова, улице Льва Толстого в прямом направлении, в обратном направлении от улицы Льва Толстого по улицам Московской, Бобруйской, проспекту Независимости, улицам Киселева, Максима Богдановича и далее по маршруту;

— № 57 от улицы Янки Купалы по проспекту Независимости, улицам Городской Вал, Немиге, проспекту Дзержинского и далее по маршруту в прямом направлении, в обратном направлении по проспекту Дзержинского, улицам Клары Цеткин, Бобруйской, проспекту Независимости, улице Я. Купалы и далее по маршруту;

— № 91 от улицы Максима Богдановича по проспекту Машерова, Победителей и далее по маршруту в обоих направлениях;

— № 1053-тк, 1153-тк от проспекта Дзержинского по улицам Клары Цеткин, Бобруйской, проспекту Независимости, улицам Киселева, Максима Богдановича и далее по маршрутам в прямом направлении, в обратном направлении — от Максима Богдановича по проспектам Машерова, Независимости, улицам Бобруйской, Клары Цеткин, проспекту Дзержинского и далее по маршрутам;

— № 1146-тк, 1346-тк от улицы Льва Толстого по улицам Московской, Бобруйской, проспекту Независимости, улицам Киселева, Максима Богдановича и далее по маршрутам в прямом направлении, в обратном направлении — от Максима Богдановича по проспектам Машерова, Независимости, улицам Бобруйской, Московской, Льва Толстого и далее по маршрутам;

— № 40, 50С, 163, 1107-тк от улицы Кальварийской по улицам Клары Цеткин, Московской и далее по маршрутам в обоих направлениях;

— № 1212-тк от улицы Кальварийской по улицам Клары Цеткин, Бобруйской и далее по маршруту в обоих направлениях;

— № 23, 74С со стороны проспекта Дзержинского по улицам Клары Цеткин, Бобруйской, проспекту Независимости, улицам Городской Вал, Немиге до остановки «Романовская Слобода» в прямом направлении, в обратном направлении по улице Немиге, проспекту Дзержинского и далее по маршрутам;

— № 65 со стороны улицы Московской по улице Бобруйской, проспекту Независимости, улицам Городской Вал, Немиге до остановки «Романовская Слобода» в прямом направлении, в обратном направлении по улицам Немиге, Мясникова и далее по маршруту.

На автобусных маршрутах № 24, 74С будет увеличено количество подвижного состава.


Фото: Сергей Балай, TUT.BY

Пригородные автобусные маршруты:

— № 219, 225, 227, 419, 420, 1419-тк от проспекта Пушкина по улице Орловской, проспекту Победителей, улицам Нарочанской, Тимирязева и далее по маршрутам в прямом направлении, в обратном направлении по улицам Тимирязева, Радужной, проспекту Победителей, улице Орловской, проспекту Пушкина без выполнения промежуточных остановочных пунктов;

— № 499-тк, 1564-тк, 1589-тк от улицы Клары Цеткин по улице Кальварийской, улице Ольшевского, проспекту Пушкина, улицы Орловской, проспекту Победителей, улицам Нарочанской, Тимирязева и далее по маршрутам в прямом направлении, в обратном направлении по улицам Тимирязева, Радужной, проспекту Победителей, улице Орловской, проспекту Пушкина, улицам Ольшевского, Кальварийской, Клары Цеткин и далее по маршрутам.

Троллейбусные маршруты:

— № 9, 13, 57 от улицы Кальварийской по улицам К. Цеткин, Бобруйской до остановки «АВ Центральный» в обоих направлениях;

— № 39, 77 со стороны проспекта Пушкина сокращаются до остановки «2-е кольцо» с разворотом на транспортной развязке проспекта Победителей с улицей Орловской;

— № 12, 40 со стороны проспекта Дзержинского по улицам Клары Цеткин, Бобруйской до остановки «АВ Центральный» в обоих направлениях;

— № 29, 37 со стороны улицы Кузьмы Чорного сокращаются до диспетчерской станции «Карастояновой» по улицам Сурганова, Орловской, Лили Карастояновой в обоих направлениях;

— № 46 со стороны улицы Кольцова сокращается до остановочного пункта «Академическая» по улицам Максима Богдановича, Сурганова в обоих направлениях;

— № 53 от проспекта Дзержинского по проспектам Жукова, Пушкина, улицам Орловской, Сурганова до улицы Максима Богдановича и далее по маршруту в обоих направлениях;

— № 14, 58 закрываются.

Для компенсации снятых троллейбусов будут работать временные автобусы № 958 «ДС „Масюковщина“ — Вокзал», № 946 «ДС „Зеленый луг-6“ — Вокзал».

По троллейбусному маршруту № 22 пустят больше машин.

Транспортники рекомендуют использовать для поездок метро, интервал движения поездов там сократят.

 
Теги: Минск
 
 
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