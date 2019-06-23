Главная
Гороскопы
Лото
Газеты
Курсы валют
Веб-камеры
Еще
Мобильная версия
Реклама
Еще
Знакомства
Гороскоп
Юмор
Справки
Транспорт
Телефоны
Индексы
Абитуриент
Предприятия B2B
Госорганы
Законодательные базы
Геокарты
Сайты городов
Национальный каталог
Бизнес Инфо
например,
курс валют
Настройки поиска
Найти результаты
Со
всеми
словами
С
точной фразой
C
любым
из ключевых слов
Искать по темам:
Все
Только
Политика
Экономика
Общество
В мире
ИноСМИ
Происшествия
Hi-Tech
Здоровье
Культура
Спорт
Авто
Период
За все время
За сегодня и вчера
За период
С
По
Тип сортировки
По времени
По популярности
Сравните результаты Google и Яндекс
Газеты
Источники
Самое читаемое
Рубрики
Все новости
|
Новости Экономики
|
Новости Общества
|
Новости Политики
|
Разное
|
ИноСМИ
|
Новости Спорта
|
Новости Мира
|
ЧП
|
Калейдоскоп
|
Еще
Все новости
|
Flytothesky
|
Mir24.TV Belarus
|
БелТА
|
Ежедневник
|
БДГ
|
Tut.by
|
БT
|
ОНТ
|
IT.Tut.by
|
Bybanner
|
Аргументы и факты
|
Еще
Сейчас
|
Сегодня
|
Вчера
|
За неделю
|
|
Все газеты
|
Свободные новости плюс
|
Республика
|
Звязда
|
Народная газета
|
7 Дней
|
Знамя Юности
|
Белорусская Нива
|
Прессбол
|
Еще
Еще
Новости Hi-Tech
Новости Здоровья
Новости Авто
Афиша
Новости Культуры
Рейтинг СМИ
Еще
Euroradio
Tribuna.com
Фактрум
Навіны (региональные)
Компьютерная Газета
Electroname
Еще
БелГазета
Главная
→
Новости
→
Разное
Пусть лето будет безопасным!
24.06.2019 —
Разное
|
Савецкая вёска
Размер текста:
A
A
A
Источник материала:
Савецкая вёска
0
Ссылка на источник
0
В блог
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пусть лето будет безопасным!
Загрузка...
Новости дня
Новости разные
Ученые установили связь между разговорами и хорошим сексом
Главные новости сегодня
Европейские игры. 23 июня. Все результаты белорусов
21:30,
Tribuna.com
«Заводят и подстрекают нас на результат». Впечатления белорусских легкоатлетов после выступления на стадионе «Динамо»
22:04,
СТВ
Умер исполнитель главных ролей в фильмах «Овод» и «Человек-невидимка»
05:53,
Tut.by
Игры и скандал, электорат Лукашенко, правда о Чернобыле и 80-летняя айтишница - все за выходные
07:30,
Tut.by
Прямые трансляции, фуд-корты и концерты. Что происходит на фан-зонах в регионах Беларуси во время II Европейских игр?
21:28,
СТВ
Жара заканчивается, впереди - холода и дожди. Погода в Витебске на неделе
06:00,
Tut.by
Общий медальный зачёт II Европейских игр после третьего дня соревнований. Беларусь на втором месте
22:46,
СТВ
Посольства Грузии начали кампанию по привлечению иностранных туристов
20:34,
Tut.by
Два игрока кутаисского «Торпедо», надевшие майки со словами «Россия оккупировала Грузию», имеют гражданство РФ
21:00,
Tribuna.com
Ванчале жара, потом - дожди. Погода в Бресте на неделе
08:00,
Tut.by
Все новости »
По Источникам
Главные
Экономика
Общество
Hi-tech
Спорт
Авто
Свежие новости
Экономика
Общество
Политика
ИноСМИ
Спорт
ЧП
Hi-Tech
Самое читаемое
Сейчас
Сегодня
Вчера
За неделю
Архив
Интересы
Ваш город
Ваша компания
Ваш ВУЗ
Госорган
Страна
Aktualności
Naujienos
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
Разное
В Беларуси оценят пенсионную реформу
14:00,
Myfin
Артем Дамковский возвращается в профессиональные ММА
22:00,
Партизан
Беларусь должна построить мощный резервуарный парк для обеспечения нефтяного запаса – "Гомельтранснефть Дружба"
16:12,
Интерфакс
Потребовалась помощь спасателей - в Пинском районе автобус столкнулся с легковушкой
10:56,
Интерфакс
Макей встретился со специальным советником премьер-министра Японии
13:13,
Партизан
Стоимость беларуской компании Flo Health выросла до $230 млн
14:54,
KYKY
Додон: В Молдове удалось найти консенсус между ЕАЭС и ЕС
08:40,
Партизан
Все новости
21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера
«Белпочта» хочет умерить аппетиты банков
23.06.2019,
Tut.by
Президент Сербии: Лукашенко чуть не плакал, когда я говорил, что не пойду на открытие Европейских игр
23.06.2019,
Tut.by
Я живу в Канаве. Как в деревне, умирающей после развала колхоза, осталась последняя «молодежь»
23.06.2019,
Tut.by
Брестчанка делала снимки камерой в магазине Корона, ей запретили. Нельзя, потому что ЧС
23.06.2019,
Виртуальный Брест
Жёсткое ДТП с возгоранием произошло между г. Иваново и Дрогичин
23.06.2019,
Виртуальный Брест
От белорусского Робин Гуда до главного шерифа. Как поменялся электорат Лукашенко за 25 лет
23.06.2019,
Tut.by
Белорусской железной дороге закупят 500 украинских полувагонов
23.06.2019,
Tut.by
Все новости
»
Свежие газеты
23.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
24.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
Архив (Разное)
Весь архив
»
Самое читаемое за неделю
Жуткое ДТП в Видомле - у фуры отказали тормоза и она протаранила маршрутку с людьми
21.06.2019,
Виртуальный Брест
Прокат на три тысячи велосипедов. В Минске запускают новый сервис по аренде велосипедов и самокатов
19.06.2019,
Tut.by
Во сколько Беларуси обойдутся Европейские игры?
20.06.2019,
Tut.by
Satisfaction. «Белмаш» выпустил видео, в котором обнажённые девушки работают за станками
18.06.2019,
KYKY
В Волковысском районе мужчина зашел в реку Россь, чтобы помыться и погиб
18.06.2019,
Новости Волковыска
На церемонии открытия Европейских игр с каната сорвалась воздушная гимнастка
22.06.2019,
Tut.by
Машинисту из Лиды сделали замечание за нахождение на совещании в шортах и сланцах, после перевели работать в цех, а еще шестерых сотрудников лишили премии
18.06.2019,
Lida.Info
Все новости
»
Бизнес-Инфо
Рейтинг брокеров
Обучение созданию сайтов с помощью CMS WordPress и Joomla!
Как сэкономить на покупке окон в Беларуси?
Ремонт форсунок в минске
Окна ПВХ
Использование кабельных стяжек
Смена трендов в строительстве комфортного жилья
Что такое блефаропластика, и как после нее восстановиться?
Займ физическому лицу
Наращивание волос
Партнёры
21.by
парка мужская зимняя длинная
вот
Главная
|
Новости
|
Газеты
|
Справки
|
Курсы валют
|
Знакомства
|
Знакомства2
|
Гороскоп
|
Анекдоты
|
ТВ-программа
|
Лото
|
Бизнесмены
|
Каталог СМИ
Банки
|
ВУЗы
|
Города
|
Страны
|
Госорганы
|
Компании
О ПРОЕКТЕ
РЕКЛАМА
КОНТАКТЫ
КАРТА САЙТА
АРХИВ
© 2004-2018 21.by