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Развлечение с комфортом: выбираем игровое кресло

24.06.2019 15:45 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by


Пользователи, которые любят проводить свободное время за компьютерными играми или интернет-серфингом, в первую очередь стараются позаботиться об удобной мебели. Ведь комфорт — важная и неотъемлемая часть игрового процесса. Оборудованное необходимыми предметами рабочее место — отличная платформа для полноценного погружения в виртуальный мир, одной из основ которого являются игровые кресла для геймеров — легкие, прочные, функциональные.

Содержание:

♦ В поисках удобного кресла для геймера

♦ Характерные особенности игрового кресла

♦ Выбираем геймерское кресло

В поисках удобного кресла для геймера


Длительное сидение в одном положении на твердом стуле вызывает нарушение осанки, онемение и отек мышц ног и рук, боли в спине. После игрового сеанса игроку порой трудно разогнуться. Поможет исправить ситуацию удобный вариант игрового кресла.

Регулировка по высоте поможет поддержать осанку, подлокотники устанавливаются под нужным углом, спинки оборудованы механизмом качания для собственного успокоения.

Набраться сил и приятно отдохнуть можно в креслах, фиксирующихся в горизонтальном положении. Для удобного сидения геймерские стулья выполнены с учетом анатомических особенностей игроков. Округлые края, увеличенные боковые зоны, глубокая прошивка способствуют удобному расположению в кресле. Можно выбрать модель, которая будет практически бесшумно передвигаться на резиновых колесах, не скрипит и не царапает пол.

Характерные особенности игрового кресла


Пользователи, далекие от компьютерных развлечений, не видят особых различий в моделях кресел: компьютерные кресла и игровые модели им кажутся одинаковыми. Хотя это совершенно не верно: креслам для геймеров присущи специфические отличия: они надежнее обычных моделей, способные выдерживать более высокие нагрузки.

Особенностью мебели считается плотная обивка из прочного материала. Отмечается также особенное строение спинки и сиденья. Привлекают внимание эргономичные подлокотники, подголовник, валик под поясницу. Комфорт создают прорезиненные колесики, широкая подставка под ноги. И все это — в одном объекте.

Игровые кресла производят различных видов: простые, с повышенной комфортностью, с полной комплектацией. К первой категории относятся модели, похожие на привычные офисные кресла. Но если присмотреться внимательнее, то вы заметите широкое сиденье и оригинальную спинку.

Модель с повышенными комфортности отличаются аэросеткой на спинке, которая обладает анатомическим эффектом. Полным комплектом приспособлений характеризуются игровые кресла с набором элементов — подлокотников, подголовников, подставок, регулировочных рычагов.

Выбираем геймерское кресло


Подбирая кресло, первый и главный параметр, на который обращают внимание — уровень максимально допустимой нагрузки. Чем это показатель выше, тем более качественной будет мебель.

Обивка должна свободно пропускать воздух и испарять влагу. Имеет значение износостойкость материала, в идеале — с повышенной степенью. Проверьте, работает ли рычаг регулировки сидения в положении вверх-вниз таким образом, чтобы ступни свободно размещались на полу.

Подлокотники должны регулироваться по высоте и углу наклона. Очень важны в моделе такие детали как подголовник для снятия напряжения с области шеи и валик под спину, чтобы расслабить поясницу. Желательно выбирать модель с широкой крестовиной, а значит надежную и устойчивую.

И не забудьте о комфорте. О его степени можно судить сразу, взглянув на форму спинки и сиденья. Удобный вариант — с выраженным рельефом. Игровые кресла не отличаются разнообразием цветовой палитры и комбинацией окрасок. Однако можно подобрать вариант, который идеально дополнит интерьер. Определиться с выбором поможет сравнивание цен и чтение отзывов.

И не забудьте «примерить» на себе будущую покупку — мебельные магазины в Минске из каталога TAM.BY будут рады предложит вам широкий ассортимент.

 
Теги: Минск
 
 
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