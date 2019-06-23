«Мы были предпоследними». Слепая случчанка о том, как участвовала в чемпионате Европы

Источник материала: Слуцк Город





Жительнице деревни Ячево Антонине Брониславовне Писарик 62 года. Ещё в детстве она случайно выпила тубозит и ослепла. Однако это не помешало ей заняться голболом и попасть на чемпионат Европы. В интервью для «SG» Антонина Брониславовна рассказала, как получила инвалидность, что такое голбол и как принимала участие в чемпионате Европы.

Антонина Брониславовна уроженка деревни Кроква Логойского района. До 12 лет девочка была обычным ребёнком, училась в школе и мечтала о будущем. Однажды Антонина случайно выпила тубазит и отравилась. Препарат дал осложнения и девочка ослепла.

Неудачная операция и новая жизнь

Антонина полностью потеряла зрение на один глаз, а вторым видела совсем слабо. Родители пытались вылечить дочь, но тогда операцию в Минске сделали неудачно. Девочку отправляли на лечение в Москву и в Одессу, но так и не смогли помочь.

Родители нашли для дочери спецшколу для слабовидящих в Молодечно. В 16 лет Антонина закончила 11 классов и пыталась устроиться в Минске. Но работу с проживанием в общежитии найти не удалось. Тогда девушка приехала в Слуцк, устроилась в «Ямполь» и получила койко-место в общежитии. Здесь она проработала 26 лет.

«У нас была спортивная секция. Вела её Гундилович Людмила Владимировна - мастер по велоспорту. Каждое утро она проводила с работниками предприятия зарядку и приглашала на свои тренировки всех желающих. И я решила попробовать», — рассказывает Антонина Брониславовна.

Я и в высоту прыгала, и диск метала, и копьё

Женщина вспоминает, что раньше, во времена Советского Союза, в Слуцке проходило много спортивных соревнований среди предприятий по разным видам спорта. Команда "Ямполя" всегда принимала в них участие.

«Каждый год мы ездили на соревнования. Я и в высоту прыгала, и диск метала, и копьё, и ядро. Первые соревнования проходили дома среди предприятий города. Потом выезжали на областные, а после на республиканские», — говорит женщина.

Ямпольские спортсмены состязались в плавании, в спортивном ориентировании для инвалидов, лёгкой атлетике, голболу и других видах спорта. Часто ездили на соревнования в другие города и соседние страны. Детей тогда оставить было не на кого, поэтому иногда их брали с собой.

Каждому игроку завязывают глаза и ставят на ворота

Больше всего Антонина любила заниматься голболом - это спортивная игра для слепых. До сих пор в доме хранится спортивная форма.

«Нас в команде было шестеро. На поле находилось только трое игроков, а остальные были в запасе. Мы стояли на воротах с завязанными глазами и ловили тяжёлый, резиновый мяч с колокольчиками внутри. По звуку колокольчиков определяли, где катится мяч, падали на пол и защищали ворота своим телом. Удар такого мяча очень болезненный, потому что подавали его со всей силы», — вспоминает Антонина Брониславовна.

Женщина рассказывает, что вместе с ними тренировалась Ирина Федотова - наша знаменитая велосипедистка. Она была примером, и все ямпольские спортсмены старались стремилиться к её «планке».

Чтобы научиться голболу, в Слуцк приезжали несколько украинских команд из разных городов. После этого между белорусскими и украинскими спортсменами завязались дружеские отношения. Команды ни раз соревновались между собой и приезжали друг к другу в гости.

Что поразило в Бельгии

В 2006 году Антонина Брониславовна вместе со своей команда поехала в Бельгию, где проходил чемпионат Европы. Команда "Ямполя" выступала за Беларусь. Кроме нашей страны, участие принимали команды из Чехии, Германии, Украины, Швеции, Италии и других стран.

Игры проходили в течении недели на территории олимпийской деревни. Команды расселили в специальные здания в комнаты по несколько человек. Сами игры проходили на крытой площадке, разделённой на сектора для соревнований по разным видам спорта.

Антонина Писарик вспоминает, что тогда девушки впервые увидели шведский стол. Всем очень понравился суп-пюре, которым в обед кормили спортсменов. Удалось подружиться с чехами и немцами. Они оказались весьма дружелюбными и доброжелательными. Однако очень удивила отопительная система в помещениях.

« В то время у нас в деревнях не было такого, чтобы каждая батарея могла бы давать столько тепла, сколько хотел человек. Это было, наверное, только у очень богатых людей. Плюс ко всему мой племянник, который живёт в Бельгии, провёл нам экскурсию по городу. И вот тут нас поразило изобилие товаров на полках магазинов и городская архитектура», - вспоминает женщина.

Казус во время игры и возвращение домой

Вместе с командой в Бельгию приехали представители центрального правления общества слепых и переводчица, которая должна была присутствовать на всех собраниях и совещаниях. Однажды она опоздала на собрание, и белорусскую команду наказали.

«Для нас было неожиданностью, когда мы вышли на поле и нам без всякого предупреждения стали бросать мяч. Это было наказанием за неуважение нашего представителя к правилам федерации. Эта ситуация нас немного подкосила, потому что пропущенные мячи нужно было отыграть», — рассказывает Антонина Брониславовна.

Белорусская команда была хорошо подготовлена, и в первой части всё же выиграла у сильных команд. Однако в последний момент девушки подустали, и проиграли слабым. Но никто не жалел ни минуты, ведь впечатления от этих нескольких соревновательных дней были очень тёплыми.

« По дороге домой мы почти всё время разговаривали. Оценивали свою игру, обсуждали промахи и делились впечатлениями. Уезжать не хотелось, но надо было, ведь дома нас ждали семьи и дети. С собой на родину мы везли подарки, памятные сувениры и грамоты за участие в чемпионате Европы», — говорит Антонина Писарик.

Я уже не вижу, как улыбаются дети

Сейчас Антонина Брониславовна вместе с мужем Александром живёт в деревне Ячево Слуцкого района. В последние годы женщина страдает глаукомой на оба глаза. Она практически ничего не видит, но не отчаивается, и старается жить, как прежде. В этом ей помогает супруг и младшая дочь Дарья. В семье Писарик уже четверо внуков, а в конце мая родился первый правнук.

«Я уже несколько лет не вижу, как улыбаются дети, как цветут мои любимые лилии, как краснеют помидоры на веточках. Зато у меня есть моя семья и дорогие сердцу воспоминания», — говорит женщина.

Гордостью семьи Писарик являются 7 медалей по гоглболу за I и II места, которые хранятся дома. То время Антонина Брониславовна вспоминает с теплом, и до сих пор поддерживает отношения с членами своей команды.

«Я не могу видеть, но зато слушаю чемпионат Европы, который сейчас проходит в Минске. И очень переживаю за всех спортсменов, не важно наши они или не наши. Ведь это действительно сильные, очень трудолюбивые люди, с огромной силой волей. И если у них случаются промахи, переживаю неудачи вместе с ними. Многих спортсменов я знаю по их выступлениям. И всех уважаю за их безмерный труд, за стремления прийти к своей победе», — сказала Антонина Писарик.



Ольга Кононович

Slutsk-Gorod.by