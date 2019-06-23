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Суббота, Parking, ДЭНС. Пройдёт молодёжная вечеринка от полюбившихся организаторов

24.06.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Суббота, Parking, ДЭНС. Пройдёт молодёжная вечеринка от полюбившихся организаторов

В эту субботу клуб «Паркинг» примет молодёжную дискотеку от группы слуцких ди-джеев и организаторов под общим названием «ДЭНС». Это будет первая, и, возможно, последняя подобная вечеринка лета.

Для случчан выступят DJ's ESCO, Bartoshik, Ruby, организаторы обещают крутой звук и неповторимую атмосферу.

Тусовка начнётся в 19:00 и закончится в 22:55. Цена билета составит 5 рублей, и чуть меньше - при репосте записи из группы мероприятия.

Слуцкая команда «ДЭНС» периодически организовывает дискотеки на базе Молодёжного центра, в школах, и вот теперь - в клубе. Подростки активно посещают их мероприятия и делятся своими впечатлениями в Instagram.


Slutsk-Gorod.by
Фото: Дмитрий Куликовский

 
 
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В эту субботу клуб «Паркинг» примет молодёжную дискотеку от группы слуцких ди-джеев и организаторов под общим названием «ДЭНС». Это будет первая, и, возможно,...
 
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