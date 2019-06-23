|
Суббота, Parking, ДЭНС. Пройдёт молодёжная вечеринка от полюбившихся организаторов
24.06.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
В эту субботу клуб «Паркинг» примет молодёжную дискотеку от группы слуцких ди-джеев и организаторов под общим названием «ДЭНС». Это будет первая, и, возможно, последняя подобная вечеринка лета.
Для случчан выступят DJ's ESCO, Bartoshik, Ruby, организаторы обещают крутой звук и неповторимую атмосферу.
Тусовка начнётся в 19:00 и закончится в 22:55. Цена билета составит 5 рублей, и чуть меньше - при репосте
Слуцкая команда «ДЭНС» периодически организовывает дискотеки на базе Молодёжного центра, в школах, и вот теперь - в клубе. Подростки активно посещают их мероприятия и делятся своими впечатлениями в Instagram.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В эту субботу клуб «Паркинг» примет молодёжную дискотеку от группы слуцких ди-джеев и организаторов под общим названием «ДЭНС». Это будет первая, и, возможно,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)