Суббота, Parking, ДЭНС. Пройдёт молодёжная вечеринка от полюбившихся организаторов

Источник материала: Слуцк Город





В эту субботу клуб «Паркинг» примет молодёжную дискотеку от группы слуцких ди-джеев и организаторов под общим названием «ДЭНС». Это будет первая, и, возможно, последняя подобная вечеринка лета.

Для случчан выступят DJ's ESCO, Bartoshik, Ruby, организаторы обещают крутой звук и неповторимую атмосферу.

Тусовка начнётся в 19:00 и закончится в 22:55. Цена билета составит 5 рублей, и чуть меньше - при репосте записи из группы мероприятия.

Слуцкая команда «ДЭНС» периодически организовывает дискотеки на базе Молодёжного центра, в школах, и вот теперь - в клубе. Подростки активно посещают их мероприятия и делятся своими впечатлениями в Instagram.



Slutsk-Gorod.by

Фото: Дмитрий Куликовский