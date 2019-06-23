Средняя зарплата в Беларуси в мае составила Br1071,6

Источник материала: Виртуальный Брест

Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в мае текущего года составила Br1071,6, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.





В апреле этого года средняя зарплата была на уровне Br1073,7.

Столица в разрезе регионов традиционно лидирует по этому показателю: средняя зарплата работников Минска за май сформировалась в размере Br1 472 (темп роста к маю минувшего года - 105,7%). В Минской области она составила Br1 102 (108,4%), в Гомельской - Br968,4 (107,3%), в Гродненской - Br926,2 (105,7%), в Брестской - Br918,8 (106,3%), в Витебской - Br908,3 (105,1%), в Могилевской - Br884,1 (104,3%).

В целом по республике реальная заработная плата (заработная плата, рассчитанная с учетом роста потребительских цен на товары и услуги) в январе-мае по сравнению с соответствующим периодом 2018 года возросла на 7,9%.

Больше всего в прошлом месяце получали работники таких сфер, как информационные технологии и деятельность в области информационного обслуживания (Br4 119,1), пассажирский воздушный транспорт (Br3 794,6), вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг и страхования (Br2 554), производство химических продуктов (Br2 145,5), горнодобывающая промышленность (Br1 865,9).

Меньше всего начислено работникам парикмахерских и салонов красоты (Br582,2), библиотек, архивов, музеев и прочих учреждений в области культуры (Br590,4), тем, кто занимается уходом в специализированных учреждениях и предоставлением социальных услуг (Br603,3) и трудится в сфере творческой деятельности и развлечений (Br630,7).