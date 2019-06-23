«Малоквалифицированная рабочая сила». В Латвии озадачились нелегальными работниками из Беларуси

Источник материала: Tut.by

В Латвии нужно разработать «ясную» иммиграционную политику, потому что в противном случае реализуется худший из сценариев — приток нелегальных работников. Об этом заявил премьер-министр этой страны Кришьянис Кариньш. По его словам, уже сейчас есть предприятия, которые через Польшу завозят работников из Украины или Беларуси, сообщает агентство ЛЕТА.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«Это обычно малоквалифицированная рабочая сила, которая нередко в Латвии работает без документов, социально не защищена. Это негативно влияет на экономику, так как искусственно повышает конкурентоспособность по сравнению с теми, кто платит все налоги. Такой подход не приносит никакой пользы государству», — сказал премьер-министр Латвии.

На заработки в Латвию в первом квартале этого года, по данным департамента по гражданству и миграции МВД, выехало 9 белорусов. Один из них устроился в сфере обслуживания, остальные — по рабочим профессиям. В статистике МВД учитываются те, кто выехал за границу на работу по подписанным договорам и контрактам через уполномоченные на трудоустройство за рубежом организации. Те, кто самостоятельно уехал, не зафиксированы в статистике. Поэтому данные стран, в которые уезжают на заработки, отличаются в большую сторону по числу трудовых мигрантов из Беларуси. Так, по данным Департамента по миграции и гражданству МВД, в Латвии в 2018 году трудоустроилось 2 белоруса. А по данным латышской стороны — 1824.

По мнению Кришьяниса Кариньша, власти Латвии не должны содействовать ввозу неквалифицированной рабочей силы.

«Важно изменить представление о том, что в Латвии предприятие может успешно развиваться только благодаря дешевой рабочей силе. Такой подход не имеет будущего. Мы прошли этот цикл, и где мы? Низкие зарплаты, низкие пенсии, не хватает денег на здравоохранение и др. Чтобы возникла налоговая база, нужны предприятия, которые ищут не 100 человек для физической работы, а пять человек для интеллектуального труда», — заявил Кришьянис Кариньш.

По его словам, сейчас о проблемах рабочей силы больше говорят те, кто хотел бы «открыть шлюзы» для дешевой рабсилы, но это создает риск того, что Латвия станет беднее, жители будут уезжать, и вместо них приедут граждане других стран, которые продолжат выполнять ту же малоквалифицированную и плохо оплачиваемую работу.

С точки зрения Кариньша, привлекать квалифицированную рабсилу можно, содействуя возвращению уехавших соотечественников. Правда, этого будет недостаточно, чтобы решить проблему рабочей силы, поэтому премьер выступает за «умную» иммиграцию.

Ранее сообщалось, что латыши хотят переманивать белорусов на работу в сельское хозяйство.

Число белорусов, которые трудоустраиваются на латышских предприятиях, растет . Так, если в 2016 году разрешение на трудоустройство в этой стране получили 1018 наших соотечественников, в 2017-м — 1230, то в 2018-м — 1824, сообщили FINANCE.TUT.BY в управлении по делам гражданства и миграции Латвии. К примеру, в 2017 году белорусы заняли второе место по числу трудовых мигрантов в Латвии (первое — украинцы).

Типичный гастарбайтер в Латвии — это мужчина из Украины или Беларуси, который работает дальнобойщиком или трудится в сфере IT, пишет delfi.lv. В 2017 году работать в Латвию чаще всего приезжали граждане России, Украины, Беларуси и Азербайджана.

— Чаще всего белорусы трудоустраиваются на наземный транспорт и трубопроводный транспорт, а также в строительные организации. Трудоустраиваются в организации по компьютерному программированию, консультациям и сопутствующей деятельности, — рассказывал ранее FINANCE.TUT.BY представитель управления по делам гражданства и миграции Латвии Марис Горбуновс.