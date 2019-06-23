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Московский-онлайн магазин стал продавать футболки с портретами Лукашенко и Шуневича
Источник материала: KYKY>
В начале июня мы
Компания Print Bar оказывает услуги печати принтов на одежде и аксессуарах. Среди ее коллекций
Шуневича сперва можно не заметить, но на одной из футболок он прячется за президентом Беларуси, причем в своей пресловутой форме НКВД:
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