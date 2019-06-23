Московский-онлайн магазин стал продавать футболки с портретами Лукашенко и Шуневича

Источник материала: KYKY

В начале июня мы писали , как один американский магазин стал продавать целый набор «беларуского» мерча. На продажу выставили толстовки «Беларусь и Россия вместе», майки, шторы для душа, чехлы на сиденье и так далее – все с национальной символикой. Теперь за дело взялась московская фирма Print Bar: она предлагает купить футболки с гербом и флагом Беларуси, а также с портретами Александра Лукашенко и экс-главы МВД Игоря Шуневича . На это обратили внимание наши коллеги The Village Беларусь.

Компания Print Bar оказывает услуги печати принтов на одежде и аксессуарах. Среди ее коллекций появился фееричный набор «Беларусь»: здесь представили майки с вышиванкой, надписями «Сделано в Белоруссии» и «Погоней», которая иногда соседствует с болгарским флагом. За единицу товара попросят 1090 российских рублей (35 беларуских рублей). Смотрите сами, как это выглядит:





Шуневича сперва можно не заметить, но на одной из футболок он прячется за президентом Беларуси, причем в своей пресловутой форме НКВД: