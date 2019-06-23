Российские самбисты собрали урожай медалей на Европейских играх в Минске

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Российские самбисты одержали немало громких побед на II Европейских играх в Минске. На их счету сразу несколько наград различного достоинства. Но особое внимание приковано к семье Рябовых. Супруги Сергей и Диана – оба чемпионы Европейских игр. Вернулись они на родину в приподнятом настроении.

«Выступали в один день, финалы были с разницей в два часа. Болели друг за друга. Она выиграла, вернулась в зал, поздравила, убежала на награждение, а я начал готовиться к своей схватке. Я был очень рад за нее, но сохранял хладнокровие и настраивался на встречу», – сказал Сергей Рябов.

Сергей Рябов в весе до 100 кг по очкам одолел белоруса Андрея Казусенка. Диана Рябова стала лучшей в весовой категории до 52 кг, обыграв в финальной схватке белорусскую самбистку Марину Жарскую. В весе до 62 кг у мужчин «золото» взял Руслан Багдасарян, победивший грека Савву Каракизиди.

Бронзовую медаль завоевал семикратный чемпион мира знаменосец сборной Артем Осипенко (до 100 кг), награду этого же достоинства взял Андрей Кубарьков (до 52 кг), серебро у Станислава Скрябина (до 74 кг). У женщин серебряную медаль завоевала Жанара Кусанова (до 80 кг), бронзовая награда досталась Яне Костенко (до 60 кг) и Марине Мохнаткиной (до 65 кг).