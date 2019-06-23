Дзюдоистка Марина Слуцкая принесла Беларуси золото II Европейских игр

Источник материала: Tut.by

Белорусская дзюдоистка Марина Слуцкая выиграла золотую медаль II Европейских игр в Минске.

Слуцкая была сильнейших в весовой категории свыше 78 килограмм.



Марина Слуцкая. Фото: Министерство спорта и туризма

В финале Марина одолела боснийскую дзюдоистку Ларису Черич. По пути к решающему поединку Слуцкая одолела Сандру Яблонските из Литвы, Ксению Чибисову из России и Ирину Киндзерскую из Азебрайджана.

Отметим, что эта медаль также приравнивается к золоту чемпионата Европы, который проходит в рамках Европейских игр.



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