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Дзюдоистка Марина Слуцкая принесла Беларуси золото II Европейских игр
Источник материала: Tut.by
Белорусская дзюдоистка Марина Слуцкая выиграла золотую медаль II Европейских игр в Минске.
Слуцкая была сильнейших в весовой категории свыше 78 килограмм.
В финале Марина одолела боснийскую дзюдоистку Ларису Черич. По пути к решающему поединку Слуцкая одолела Сандру Яблонските из Литвы, Ксению Чибисову из России и Ирину Киндзерскую из Азебрайджана.
Отметим, что эта медаль также приравнивается к золоту чемпионата Европы, который проходит в рамках Европейских игр.
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Белорусская дзюдоистка Марина Слуцкая выиграла золотую медаль II Европейских игр в Минске.
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