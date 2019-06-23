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Ликвидность венчурных инвестиций: как сделать удачный выход
Источник материала: Myfin
25 июня гостем стартап-хаба Имагуру и спикером B Venture станет Александр Чекан (Alexander Chekan).
В беседе с Александром мы коснемся вопросов эффективных стратегий для развития стартапа, как / когда / на основе чего принимать решение о продаже портфельных компаний, обсудим, что, если не exit и не M&A.
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Бизнес-клуб Имагуру приглашает на ежемесячные открытые дискуссии по развитию венчурного финансирования в Беларуси B Venture: Beyond Exit Culture.
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