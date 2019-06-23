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Почему хорошо, когда на смену одним кафе приходят новые заведения?

24.06.2019 19:21 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Чем привлекателен столичный общепит и как не прогореть за лето? В программе «Минск и минчане» подсчитаем прибыль и убытки, а также заглянем в меню минских кафе!

Сколько, в среднем, работает новое столичное кафе или ресторан? Новость о закрытии очередного заведения не удивляет даже постоянных клиентов. Например, ресторан Spoon прожил около четырех лет, кафе «Рыбы нет» не протянуло и года, а популярнейшая прошлым летом точка «Винный шкаф» прикрылась через 10 месяцев. Впрочем, на смену им так же быстро приходят новые заведения.

Почему хорошо, когда на смену одним кафе приходят новые заведения?

Иван Карпенко, финансовый консультант:
Это связано с рынком, это совершенно нормальное явление. Чем больше заведений будет открываться и закрываться, тем лучше будет конкуренция. Тем больше ребят – владельцев, управляющих заведений – будут бороться за аудиторию, за своих гостей.

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Тем временем в Минске начался новый гастро-сезон. Буквально каждый день в городе открываются летние площадки и кафе под навесом. В этом году их будет более двух тысяч! Спрос диктует предложение.

Почему хорошо, когда на смену одним кафе приходят новые заведения?

Столица принимает II Европейские игры, и накормить гостей со всей страны и мира – задача хоть и не из лёгких, но выполнимая. Пообедать или выпить кофе на свежем воздухе могут одновременно больше ста тысяч человек.

Нина Емельянова, начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома:
Помимо площадей города, такие объекты функционируют и в парках, на рынках, в скверах, вблизи водоемов. Это тоже направлено на обеспечение населения услугами. Те же прохладительные напитки, мороженое.

Большая часть летних площадок открылась в центральной части города. Столы под зонтиками и террасы чаще всего можно найти вдоль главных магистралей и на самых оживлённых улицах. Плюсы в таком расширении видят как любители ланчей под открытым небом, так и сами владельцы заведений. Ведь чем больше людей, тем больше заказов. А те, в свою очередь, напрямую зависят от времени суток.

Почему хорошо, когда на смену одним кафе приходят новые заведения?

Юрий Радкевич, метрдотель:
Если это завтрак, более сытные. Ближе к обеду, наоборот, к лёгким. Ближе к вечеру абсолютно всё равно. Гости просто хотят быть на улице, и там уже не важно, какой заказ.

Между тем, просто так установить перед входом дополнительные места для гостей владельцы заведений не могут. Любую нестационарную площадку придется внести в торговый реестр. Новые точки в центре города необходимо согласовать с комитетом архитектуры и градостроительства, в районах достаточно обратиться в местные управления. Но и это ещё не всё. Для открытия летнего кафе вблизи исторических зданий придётся разработать графический план.

Нина Емельянова:
На бумаге предоставляется дизайн-проект объекта. Обязательно в цветном изображении. С размещением и малых архитектурных форм, включающих и элементы освещения, элементы цветочного оформления. То есть должна быть полная визуализация.

Почему хорошо, когда на смену одним кафе приходят новые заведения?

И всё же игра стоит свеч. Минчане – в восторге от уличного формата заведений!

Минчане и гости столицы:
Приятно смотреть на людей, приятно посидеть, посмотреть на ту же природу. Потому что за сезон зимний кафе и рестораны, в которых сидишь внутри, они уже надоедают и поэтому такая атмосфера летняя и тепло, хорошая погода – они придают настроение.
Кайфово, что можно забежать, взять что-то и уйти сразу.
– Это атмосфера. Вот эта часть города очень преобразилась, и она несёт в себе какую-то «европейскость», я бы так сказала. И вот в этом месте, и дальше по Зыбицкой очень приятно.

Сезон здесь продлится до 1 ноября. Большинство площадок обычно работает до 23.00. Но Минск не так уж и часто принимает такое количество гостей и туристов, как в этом году, а это значит, что поесть и просто насладиться видом вечерней столицей за чашечкой кофе почти наверняка можно будет и дольше. Главное, чтобы погода была не против.

Люди в материале: Иван Карпенко, Нина Емельянова, Юрий Радкевич
 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Чем привлекателен столичный общепит и как не прогореть за лето? В программе «Минск и минчане» подсчитаем прибыль и убытки, а также заглянем в меню минских кафе!
 
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