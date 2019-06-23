|
Почему хорошо, когда на смену одним кафе приходят новые заведения?
Источник материала: СТВ
Чем привлекателен столичный общепит и как не прогореть за лето? В программе «Минск и минчане» подсчитаем прибыль и убытки, а также заглянем в меню минских кафе!
Сколько, в среднем, работает новое столичное кафе или ресторан? Новость о закрытии очередного заведения не удивляет даже постоянных клиентов. Например, ресторан Spoon прожил около четырех лет, кафе «Рыбы нет» не протянуло и года, а популярнейшая прошлым летом точка «Винный шкаф» прикрылась через 10 месяцев. Впрочем, на смену им так же быстро приходят новые заведения.
Тем временем в Минске начался новый гастро-сезон. Буквально каждый день в городе открываются летние площадки и кафе под навесом. В этом году их будет более двух тысяч! Спрос диктует предложение.
Столица принимает II Европейские игры, и накормить гостей со всей страны и мира – задача хоть и не из лёгких, но выполнимая. Пообедать или выпить кофе на свежем воздухе могут одновременно больше ста тысяч человек.
Нина Емельянова, начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома:
Большая часть летних площадок открылась в центральной части города. Столы под зонтиками и террасы чаще всего можно найти вдоль главных магистралей и на самых оживлённых улицах. Плюсы в таком расширении видят как любители ланчей под открытым небом, так и сами владельцы заведений. Ведь чем больше людей, тем больше заказов. А те, в свою очередь, напрямую зависят от времени суток.
Между тем, просто так установить перед входом дополнительные места для гостей владельцы заведений не могут. Любую нестационарную площадку придется внести в торговый реестр. Новые точки в центре города необходимо согласовать с комитетом архитектуры и градостроительства, в районах достаточно обратиться в местные управления. Но и это ещё не всё. Для открытия летнего кафе вблизи исторических зданий придётся разработать графический план.
И всё же игра стоит свеч. Минчане – в восторге от уличного формата заведений!
Сезон здесь продлится до 1 ноября. Большинство площадок обычно работает до 23.00. Но Минск не так уж и часто принимает такое количество гостей и туристов, как в этом году, а это значит, что поесть и просто насладиться видом вечерней столицей за чашечкой кофе почти наверняка можно будет и дольше. Главное, чтобы погода была не против.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Чем привлекателен столичный общепит и как не прогореть за лето? В программе «Минск и минчане» подсчитаем прибыль и убытки, а также заглянем в меню минских кафе!
|
Свежие газеты
Архив (Разное)