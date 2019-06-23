|
«У адным з курганоў знойдзена вярблюжая нітка з арабскага халіфата». Археологический детский лагерь есть в Старых Дорогах
Источник материала: СТВ
Визитная карточка Стародорожского района в плане оздоровления – единственный в Минской области молодёжный археологический лагерь. Самую первую смену он открыл ещё в 2010 году. И если в остальных регионах такой отдых организовывали нечасто, то для Стародорожского лагеря выйти в путешествие по курганам стало традицией. Подробнее рассказываем в программе
Лагерь длится 9 дней. За это время при хорошей погоде группа из 10 и более ребят могут исследовать 2 или 3 кургана – это места былых захоронений. Маршрут выстраивается заранее. Есть специальная книга, где расписаны места «с историей». Сопровождает группу научный сотрудник. Время раскопок – самое интересное для участников лагеря, и здесь своя технология.
Все находки передаются специалистам, в том числе антропологам, которые делают определённое заключение: кому принадлежат останки и к какому веку относятся. После подробного исследования останки перезахоранивают, а вот исторически важные экспонаты передают в музеи. Кстати, большинство ребят в лагере уже не впервые. Сюда приезжают те, кто точно знает, с чем связать свой профессиональный путь, и кому просто интересна история своего края.
Ребята ночуют в палатках. Но здесь не всё так просто. Место выбирают недалеко от школ, чтобы не нарушить систему питания и санитарные нормы. Во время дождя палатки переносят в спортзал школы.
Пускай это и не полноценная туристическая поездка, но своя атмосфера и романтика в таком отдыхе есть. К месту раскопок добираются своим ходом, в запасе – лопаты, топоры, кисточки и специальные ёмкости – на случай находки.
У мальчишек задача посложнее – расчистить территорию и сделать подкопы, у девочек – ювелирная работа: не пропустить ни одного камушка. В Стародорожском районе археологический лагерь самый популярный, хотя выбор широкий.
Кроме раскопок, для детей проводят различные викторины, спортивные соревнования и встречи с историками, учёными и писателями. В гости к ребятам в лагерь нередко заезжают и музыканты. Этим летом для детей выступят реконструкторы с постановкой определённого исторического периода. В планах у археологического лагеря расширить географию своих путешествий, а в мечтах – найти уникальный для Беларуси экспонат.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«У адным з курганоў знойдзена вярблюжая нітка з арабскага халіфата». Археологический детский лагерь есть в Старых Дорогах
Визитная карточка Стародорожского района в плане оздоровления – единственный в Минской области молодёжный археологический лагерь. Самую первую смену он открыл...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)