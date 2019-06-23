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«Первой моей программой было подобие Марио». Как дети могут делать игры и мультики
Источник материала: СТВ
Летом на базе Мачулищанской средней школы создают отдельный лагерь, где ребят более широко знакомят с направлением робототехники. Это и литература, обучающие видео и творческие встречи.
Отдельное место в лагере – для программирования. Здесь начинают с простого – создают минимальные игры с несложными установками. Подробнее рассказываем в программе
Дети также занимаются музыкой, танцами, и кое-что дети привносят это в свои программы. Девочки, например, заинтересованы в музыке – мы делали музыкальный оркестр. Здесь есть возможности записи звука. Если дети, например, играют на музыкальных инструментах, мы можем записывать звук и добавлять это в свои игры. Если кто-то увлекается фотографией, тоже можно добавлять. Дети могут с помощью данной программы больше расширить свои возможности.
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Летом на базе Мачулищанской средней школы создают отдельный лагерь, где ребят более широко знакомят с направлением робототехники. Это и литература, обучающие...
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