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«Моторика рук, введение в информатику и физику, механику». Робототехнику предлагают ввести в школу как предмет

24.06.2019 19:13 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Детский лагерь в Мачулищах обеспечит ребятам не только отдых, но и научит усидчивости и внимательности. Здесь из крошечных деталей делают роботов и создают настоящие технические шедевры. Подробнее рассказываем в программе «Центральный регион».

«Моторика рук, введение в информатику и физику, механику». Робототехнику предлагают ввести в школу как предмет

Мачулищанской школе 65 лет. Несмотря на внушительный возраст, здесь всегда ищут новые подходы в образовании. Так и появился кружок по робототехнике. Объединению всего два года, но преданных любителей технического творчества – уже десятки. Внимательности и чёткому выполнению инструкции девчонок и мальчишек учит молодой наставник – Алексей Харко.

«Моторика рук, введение в информатику и физику, механику». Робототехнику предлагают ввести в школу как предмет

Алексей Харко, руководитель кружка по робототехнике Мачулищанской средней школы:
Предложила директор в школу внести новшество, я поддержал. Любой мальчик любит из конструктора собирать что-то, и мне понравилась эта идея. Да, по большей части, с детьми осваивал многое. Конечно, нужно начинать с раннего возраста. Это работа с мелкими деталями – моторика рук, введение в информатику и физику, механику. Это очень полезно для детей. Нужно вводить в школу как предмет.

Подобный предмет стал бы совокупностью математики, английского, информатики и геометрии. А ещё здесь не обойтись без логики и усидчивости. В среднем, на одного робота необходимо потратить 10 часов. Подкрепляют интерес ребят различными соревнованиями и техническими битвами.

«Моторика рук, введение в информатику и физику, механику». Робототехнику предлагают ввести в школу как предмет

Ученик кружка по робототехнике Мачулищанской средней школы:
Роботы – это такие, можно сказать даже, существа, предметы, наделенные каким-то своим разумом определённым, которые могут делать основные действия, которые внесли в них. Я с детства увлекаюсь роботами. Мне нравится это хобби. Каждую неделю занимаюсь робототехникой. Мы собираем разные модели. Иногда такие, как хотим, а некоторые по инструкции. Обычно собираем их – берём информацию из Интернета. И у нас есть соревнования, мини-соревнования – мы сбиваем башни, роботы-сумо, разные битвы. Дома у меня есть модель из 13 550 деталей.

«Моторика рук, введение в информатику и физику, механику». Робототехнику предлагают ввести в школу как предмет

У ребят из Мачулищанской школы уже есть первые победы в робототехнике. Второй год подряд они участвуют в областном фестивале-конкурсе «Дорога в будущее». Прошлый раз начинающие техники заняли третью позицию. В этом году – почётное первое место. Такими победами дети вдохновляются и уже начинают планировать свой профессиональный путь. Своих роботов они не считают игрушками, а наоборот, собираются создать устройства, которые стали бы нам настоящими помощниками.

«Моторика рук, введение в информатику и физику, механику». Робототехнику предлагают ввести в школу как предмет

Ученица кружка по робототехнике Мачулищанской средней школы:
Наша задача – построить робота, который мог бы победить, чтобы был исправен, чтобы работал хорошо.  Есть разные игры – сбивать башни, сумо, футбол. Для этого нужны разные конструкции роботов. Можно изучать далее, чтобы, например, робот помогал. Если это пожилой человек, чтобы робот помогал, например, передвигаться, приносить еду, какие-то дела делать. Если маленький ребёнок, то помогал родителям в роли няни.

«Моторика рук, введение в информатику и физику, механику». Робототехнику предлагают ввести в школу как предмет

Занятия по робототехнике проходят в течение всего года. Летом на базе школы создают отдельный лагерь, где ребят знакомят с этим направлением более широко.

Люди в материале: Алексей Харко
 
 
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Детский лагерь в Мачулищах обеспечит ребятам не только отдых, но и научит усидчивости и внимательности. Здесь из крошечных деталей делают роботов и создают...
 
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