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«Моторика рук, введение в информатику и физику, механику». Робототехнику предлагают ввести в школу как предмет
Источник материала: СТВ
Детский лагерь в Мачулищах обеспечит ребятам не только отдых, но и научит усидчивости и внимательности. Здесь из крошечных деталей делают роботов и создают настоящие технические шедевры. Подробнее рассказываем в программе
Мачулищанской школе 65 лет. Несмотря на внушительный возраст, здесь всегда ищут новые подходы в образовании. Так и появился кружок по робототехнике. Объединению всего два года, но преданных любителей технического творчества – уже десятки. Внимательности и чёткому выполнению инструкции девчонок и мальчишек учит молодой наставник – Алексей Харко.
Подобный предмет стал бы совокупностью математики, английского, информатики и геометрии. А ещё здесь не обойтись без логики и усидчивости. В среднем, на одного робота необходимо потратить 10 часов. Подкрепляют интерес ребят различными соревнованиями и техническими битвами.
У ребят из Мачулищанской школы уже есть первые победы в робототехнике. Второй год подряд они участвуют в областном фестивале-конкурсе «Дорога в будущее». Прошлый раз начинающие техники заняли третью позицию. В этом году – почётное первое место. Такими победами дети вдохновляются и уже начинают планировать свой профессиональный путь. Своих роботов они не считают игрушками, а наоборот, собираются создать устройства, которые стали бы нам настоящими помощниками.
Занятия по робототехнике проходят в течение всего года. Летом на базе школы создают отдельный лагерь, где ребят знакомят с этим направлением более широко.
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«Моторика рук, введение в информатику и физику, механику». Робототехнику предлагают ввести в школу как предмет
Детский лагерь в Мачулищах обеспечит ребятам не только отдых, но и научит усидчивости и внимательности. Здесь из крошечных деталей делают роботов и создают...
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