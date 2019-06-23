ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Грудное молоко матери стало голубого цвета. Это по-настоящему волшебная реакция организма

24.06.2019 18:17 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Мама годовалой дочери Джоди Фишер после плановой вакцинации заметила изменения в своем грудном молоке.  

По информации Mirror, женщина была удивлена тому, что увидела в бутылочке.  

За день до вакцинации молоко имело обычный цвет и консистенцию. Однако после прививки мама четверых детей заметила что-то необычное. Ее грудное молоко приобрело светло-голубой оттенок.  

Сначала Джоди была шокирована и обеспокоена. Однако после исследований она поняла, что произошло, и была потрясена тем, что сделал ее организм.  

Как оказалось, изменение цвета молока не было поводом для беспокойства.  

Грудное молоко матери стало голубого цвета. Это по-настоящему волшебная реакция организма
Фото слева – молоко за день до вакцинации, справа – молоко спустя два дня после нее. Источник: Facebook

О произошедшем мама написала пост в Facebook. В нем она объяснила, что такой цвет грудное молоко приобрело из-за того, что ее тело выработало антитела для того, чтобы помочь малышке. Организм ошибочно подумал, что дочь женщины заболела тем, против чего ей сделали прививку. 

Врачи объяснили Джоди, что во время кормления слюна девочки послала сигнал организму матери, который начал вырабатывать большее количество антител для помощи ребенку.  

Женщина специально опубликовала фото, которое демонстрирует удивительные возможности женского организма, когда он думает, что ребенок болен.  

Пост привлек большое количество внимания, а комментаторы отметили, что «мамы – настоящие волшебницы».  

Однако некоторые засомневались в том, что организм мог так отреагировать. Женщина ответила, что она не ела ни овощей, ни ничего специфического, содержащего искусственные красители или добавки. «Молоко никогда не было голубым, когда малышка была здорова».  

Также Джоди добавила, что вакцины действительно делают то, для чего предназначены. «Весь смысл прививок состоит в том, чтобы ввести очень-очень ослабленную версию вируса или болезни, к которой вы хотите получить иммунитет. Это заставляет ваше тело думать, что у вас уже есть вирус или болезнь, и вырабатывать к ней иммунитет, который будет эффективен в будущем».    

Рассерженный ребёнок разбил зеркало в прихожей. Ответ его мамы похвалили тысячи людей (читайте здесь).

Люди в материале: Джоди Фишер
 
 
Ссылка на источник 48
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мама годовалой дочери Джоди Фишер после плановой вакцинации заметила изменения в своем грудном молоке.   По информации Mirror, женщина была удивлена тому, что...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Лидском районе на М6 водитель сбил волчицу: «В чем смысл ограды от зверей, если они выходят на трассу там, где она заканчивается?»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
24.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика