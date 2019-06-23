ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Исполнительный директор Европейских игр: «Прием такого международного форума позволяет Беларуси заявить о себе в мире»

24.06.2019 17:57 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. А сейчас эксклюзив СТВ. Он приехал в Минск из Великобритании и прошел весь путь. Исполнительный директор Европейских игр Саймон Клегг стал собеседником Яны Шипко.

Исполнительный директор Европейских игр: «Прием такого международного форума позволяет Беларуси заявить о себе в мире»

Яна Шипко, СТВ:
Саймон, добрый день! Спасибо, что присоединились к нам в нашей выездной студии. Как вам, кстати, атмосфера? Вот из окон как раз вид на фан-зону.

Саймон Клегг, исполнительный директор Европейских игр:
Это фантастика. Дворец спорта, где идут соревнования по самбо, Беларусь, к слову, хорошо выступила. Там баскетбольная арена. И одна из трех фан-зон в Минске. Я был там на открытии и вечером пару дней назад, потрясающая атмосфера, объединяющая людей из Беларуси, зарубежных гостей, они приходят туда и наслаждаются спортивным праздником. Прием такого международного форума позволяет Беларуси заявить о себе в мире. И не только по телевизору. Телекартинка не заменит живого общения с людьми из Беларуси и пребывания в этом невероятном, красивом городе.

Яна Шипко:
Что касается вас лично, вы провели в Беларуси уже довольно много времени с тех пор как начали готовиться ко II Европейским играм. Возможно, вы за это время распрощались с какими-то стереотипами о нашей стране?

Исполнительный директор Европейских игр: «Прием такого международного форума позволяет Беларуси заявить о себе в мире»

Саймон Клегг:
Вообще впервые я оказался в Минске еще на чемпионате мира по биатлону больше 30 лет назад. Конечно, сейчас я заметил огромную разницу в городе. Для меня фантастика увидеть, как развился город с тех пор. Больше всего мне нравится, как много зелени вписывается в ваши городские пейзажи, много открытого пространства, красивые зоны вокруг реки, прекрасная обстановка для жизни и для туристов.

Яна Шипко:
Вы следите за соревнованиями. Возможно, уже знаете кого-то из наших атлетов или даже болеете?

Саймон Клегг:
Конечно, в рамках Европейского олимпийского комитета я работал раньше на 12-ти летних и зимних Олимпиадах с британской делегацией, поэтому я знаю, как важна поддержка. Так что мне очень интересно, как идут соревнования. И я счастлив отметить, как успешно выступает Беларусь. Вы вторые в медальном зачете. К этому моменту уже, полагаю, 10 золотых медалей, 9 серебряных и 14 бронзовых в самбо, гимнастике, художественной гимнастике... и еще больше впереди, уверен! Здорово видеть, как принимающая страна показывает такие результаты.

Яна Шипко:
Да, мы очень гордимся. По какому принципу выбирались дисциплины для программы II Европейских игр, потому что она отличается от I Игр в Баку?

Саймон Клегг:
Это часть философии Европейских игр. Нам не хотелось, чтобы принимающая страна строила новые арены только для того, чтобы добавить какой-то вид спорта. Мы хотели быть более гибкими. Все же это не Олимпийские игры. И мы хотели подстроить программу под существующую инфраструктуру. А во-вторых, мы планировали так, чтобы это было интересно местным жителям. Например, если бы Игры проводились в Исландии, самбо не был бы так популярен там, а на следующих Играх, не думаю, что крикет, например, будет интересен в Кракове.

Яна Шипко:
Например, на Играх в Минске в программе пляжный футбол. Слышала много мнений, что этот красивый вид спорта хотелось бы видеть в олимпийской программе. Есть ли шансы? И будет ли это зависеть от того, на каком уровне пройдут соревнования здесь?

Исполнительный директор Европейских игр: «Прием такого международного форума позволяет Беларуси заявить о себе в мире»

Саймон Клегг:
В Баку тоже была эта дисциплина и получила очень много отзывов. Это захватывающая, динамичная, очень быстрая игра. И думаю, что молодому поколению импонирует такой динамичный спорт на высоких скоростях. Возможно, даже больше чем 90-минутный футбольный матч. Ну и плюс эти соревнования сопровождаются музыкой и модной энергетикой. Увидим ли мы пляжный футбол в Токио или в Париже в 2024-ом, или в Лос-Анджелесе – в 2028-м, в любом случае то, что мы видим такие красивые виды спорта на Европейских играх, очень важно для международного сообщества.

Яна Шипко:
После Игр в Минске останется прекрасное спортивное наследие, многие объекты серьезно обновились. Что дальше? Возможно, мы сможем принимать какие-то чемпионаты мира?

Саймон Клегг:
Как я уже отмечал, у Минска сейчас очень хорошая спортивная инфраструктура и много возможностей. Но что еще важнее, вы получите колоссальный опыт в организации международных соревнований, человеческий капитал, и это добавит уверенности в том, чтобы претендовать на проведение других международных соревнований.

Яна Шипко:
Как насчет Олимпийских игр? Было ли бы это возможно?

Саймон Клегг:
Олимпийские игры – это совершенно другой формат. Европейские – больше подстраиваются под существующую инфраструктуру, это даст возможность принять их многим европейским городам. В конце концов, еще 6 дней этого потрясающего спортивного праздника в Минске. Давайте не заглядывать так далеко.

Яна Шипко:
Но мечтать-то можно, атмосфера вдохновляет…

Саймон Клегг:
Мечты важны в спорте, и на самом деле ваше правительство многое сделало, и этот форум объединил нацию, тысячи людей в фан-зонах каждый вечер, множество иностранных гостей. 

Яна Шипко:
А вы чувствуете фидбэк в Европе? Может, Минск благодаря этому стал более узнаваемым?

Саймон Клегг:
Да, я думаю Президент Лукашенко и все правительство многое сделало, чтобы принять такой форум и подарить праздник людям. Да и вся Европа узнала о вашей стране, многие европейцы еще не были здесь. И измнения в визовом режиме, связанные с Играми, безусловно станут катализатором для туристов, чтобы посетить ваш город, это также повысит и инвестиционную привлекательность.

Яна Шипко:
Саймон, спасибо большое, что нашли время в плотном графике, чтобы присоединится к нам в студии в самом сердце спортивного праздника.

Саймон Клегг:
Спасибо большое! Удачи вам и вашему телеканалу в освещении, а белорусским атлетам в завоевании медалей!

Люди в материале: Яна Шипко, Саймон Клегг
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 38
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Эксклюзив СТВ. Он приехал в Минск из Великобритании и прошел весь путь. Исполнительный директор Европейских игр Саймон Клегг стал собеседником...
 
Новости дня
Новости разные
 
Суд по делу о взрыве на «Гродно Азоте» вынес оправдательный приговор: мастер цеха не виноват в гибели рабочих
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
24.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика