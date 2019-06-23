Российский дзюдоист Адамян взял золото Европейских игр в весе до 100 килограммов

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Российский дзюдоист Арман Адамян завоевал золотую медаль II Европейских игр в весовой категории до 100 килограммов, сообщает ТАСС .

В финальном поединке россиянин одолел представителя Грузии Варлама Липартелиани. Бронза досталась спортсмену из Азербайджана Эльмару Гасимову и французу Сириль Маре.

В понедельник также прошли соревнования по дзюдо среди женщин весом до 78 килограмм. Первое место получила Клара Апотекар из Словении, а серебро досталось косоварке Лориане Кука. Третье место завоевала француженка Маделин Малонга.