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Российский дзюдоист Адамян взял золото Европейских игр в весе до 100 килограммов

24.06.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Российский дзюдоист Арман Адамян завоевал золотую медаль II Европейских игр в весовой категории до 100 килограммов, сообщает ТАСС.

В финальном поединке россиянин одолел представителя Грузии Варлама Липартелиани. Бронза досталась спортсмену из Азербайджана Эльмару Гасимову и французу Сириль Маре. 

В понедельник также прошли соревнования по дзюдо среди женщин весом до 78 килограмм. Первое место получила Клара Апотекар из Словении, а серебро досталось косоварке Лориане Кука. Третье место завоевала француженка Маделин Малонга.

Стоит отметить, что сборная России лидирует в общекомандном зачете Европейских игр. На счету команды 44 медали, среди которых 21 золотая, 11 серебряных и 12 бронзовых. 

Напомним, что II Европейские игры проходят с 21 по 30 июня в Минске.



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Теги: Минск
 
 
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В финальном поединке россиянин одолел представителя Грузии. Бронза досталась спортсменам из Азербайджана и Франции.
 
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