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Российский дзюдоист Адамян взял золото Европейских игр в весе до 100 килограммов
24.06.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Российский
В финальном поединке россиянин одолел представителя Грузии Варлама Липартелиани. Бронза досталась спортсмену из Азербайджана Эльмару Гасимову и французу Сириль Маре.
В понедельник также прошли соревнования по дзюдо среди женщин весом до 78 килограмм. Первое место получила Клара Апотекар из Словении, а серебро досталось косоварке Лориане Кука. Третье место завоевала француженка Маделин Малонга.
Стоит отметить, что сборная России
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В финальном поединке россиянин одолел представителя Грузии. Бронза досталась спортсменам из Азербайджана и Франции.
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