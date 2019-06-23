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40 медалей: сборная России лидирует на II Европейских играх
24.06.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Сборная России на Вторых
На счету россиян 20 золотых, 10 серебряных и 10 бронзовых наград. Вторую строчку занимают белорусы, у которых 10 медалей высшей пробы, 9 вторых и 15 третьих мест на пьедесталах почета. Третье место у сборной Украины. Атлеты из этой страны завоевали пять золотых и по шесть серебряных и бронзовых наград.
Последними в составе сборной России отличились
Кроме того, триумфом увенчалось выступление Натальи Авдеевой и Антона Булаева в стрельбе из блочного лука в соревнованиях смешанных пар. Им удалось одолеть голландцев Санне де Лат и Михаэля Шлуссера, а бронзу получили Йесим Боштан и Эврен Чайиран из Турции.
За воскресенье россияне завоевали 21 медаль: 10 золотых, пять серебряных и шесть бронзовых наград.
Напомним, что II Европейские игры проходят с 21 июня по 30 июня в Беларуси.
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Российская национальная команда оторвалась от конкурентов в общекомандном зачете по итогам второго дня соревнований.
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