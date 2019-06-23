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Набсовет "Немана" отклонил заявление Игоря Ковалевича об отставке
Источник материала: Партизан
Наблюдательный совет "Немана" не принял заявление главного тренера команда Игоря Ковалевича об отставке.
Ранее на послематчевой пресс-конференции после пятого проигранного подряд матча специалист объявил, что покидает свой пост.
Игорь Ковалевич подал в отставку с поста главного тренера "Немана"
24 июня заявление главкома гродненской команды было рассмотрено Наблюдательным советом клуба во главе с председателем Гродненского горисполкома и председателем попечительского совета клуба Мечиславом Гоем. По итогам заседания отставка главного тренера принята не была, а перед тренерским штабом поставлена задача в кратчайшие сроки исправить ситуацию, сообщает пресс-служба "Немана".
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Наблюдательный совет "Немана" не принял заявление главного тренера команда Игоря Ковалевича об отставке.
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