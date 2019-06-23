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Набсовет "Немана" отклонил заявление Игоря Ковалевича об отставке

24.06.2019 19:06 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Наблюдательный совет "Немана" не принял заявление главного тренера команда Игоря Ковалевича об отставке.

Ранее на послематчевой пресс-конференции после пятого проигранного подряд матча специалист объявил, что покидает свой пост. 

Игорь Ковалевич подал в отставку с поста главного тренера "Немана" 

24 июня заявление главкома гродненской команды было рассмотрено Наблюдательным советом клуба во главе с председателем Гродненского горисполкома и председателем попечительского совета клуба Мечиславом Гоем. По итогам заседания отставка главного тренера принята не была, а перед тренерским штабом поставлена задача в кратчайшие сроки исправить ситуацию, сообщает пресс-служба "Немана".

 
 
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Наблюдательный совет "Немана" не принял заявление главного тренера команда Игоря Ковалевича об отставке.
 
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