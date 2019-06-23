







«Хватит уже врать про Украину»: Ёлкин карикатурой изобразил реалии пропаганды РФ





Интернет-пользователи активно комментируют картинку.





Один из комментариев таков: Мне кажется было замысловатее вместо «врать» написать — хватит уже «придумывать альтернативную реальность» про Украину. По моим ощущениям слово «Враньё» уже просто не может описать или охарактеризовать происходящее в Россми это уже что-то Запредельное.



