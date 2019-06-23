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«Хватит уже врать про Украину»: Ёлкин карикатурой изобразил реалии пропаганды

24.06.2019 18:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Российский карикатурист Сергкй Ёлкин на странице в facebook поделился карикатурой, на которой показал, как работают фейкометы в российских новостях



«Хватит уже врать про Украину»: Ёлкин карикатурой изобразил реалии пропаганды РФ

Интернет-пользователи активно комментируют картинку.

Один из комментариев таков: Мне кажется было замысловатее вместо «врать» написать — хватит уже «придумывать альтернативную реальность» про Украину. По моим ощущениям слово «Враньё» уже просто не может описать или охарактеризовать происходящее в Россми это уже что-то Запредельное.


 
 
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Российский карикатурист Сергкй Ёлкин на странице в facebook поделился карикатурой, на которой показал, как работают фейкометы в российских новостях
 
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