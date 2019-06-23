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Житель Гродно пошел в лес, а там у его отнялись ноги. Мужчину нашли только через четыре дня
Источник материала: Партизан
Арсений Тихонович ушел из дома 18 июня около 13.00. Он направился в лес у деревни Светлица Гродненского района, а потом исчез, сообщает областная милиция.
Для поиска задействовали милицию, активное участие принимали волонтеры. Но результата не было.
22 июня Группа людей пришла на берег Немана вблизи деревни Погораны. Там они нашли мужчину, лежащего на земле, сообщили об этом по телефону 102. Милиционеры, прибывшие на место, идентифицировали пропавшего как Арсения Тихоновича.
Как оказалось, у старого человека отнялись ноги. Ему оказали помощь, после чего вернули домой.
Интересно, что 22 июня Арсению Тихановичу исполнилось 67 лет.
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Арсений Тихонович ушел из дома 18 июня около 13.00. Он направился в лес у деревни Светлица Гродненского района, а потом исчез, сообщает областная милиция.
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