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В "Белнефтехиме" подсчитали убытки от российского налогового маневра
Источник материала: Партизан
В течение января — мая 2019 года убытки Беларуси от налогового маневра в нефтяной отрасли России составили более 100 миллионов долларов, заявила заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Светлана Гурина в интервью журналу «Вестник Белнефтехима».
«Если говорить про текущий год, то за пять месяцев потери от налогового маневра для экономики Беларуси составили около 130 млн долларов», – сообщила Светлана Гурина.
Светлана Гурина также отметила, что в концерне рассчитали последствия налогового маневра до 2024 года и активно изучают опыт работы других нефтеперерабатывающих предприятий, которые приобретают нефть по мировым ценам.
«Для обеспечения эффективной работы НПЗ в новых условиях поставлена задача и перед торговыми компаниями – повысить доходность продаж нефтепродуктов на внешних рынках», – добавила заместитель председателя компании.
Топливо станет дороже
«К 2024 году в условиях покупки НПЗ нефти по мировой цене цены на белорусских АЗС потребуют коррекции в сторону увеличения в зависимости от роста цены нефти. Прогноз показывает, что их уровень останется ниже, чем в сопредельных государствах, кроме, конечно, цен на российском рынке, где переработчикам нефти выделяются бюджетные компенсации для сдерживания цен на моторные топлива», — спрогнозировала Светлана Гурина.
Споры вокруг налогового маневра
Налоговый маневр, который начали реализовывать в России, предполагает, что уже с 2019 года начнется поэтапное аннулирование экспортных пошлин на нефть при одновременном повышении налога на добычу полезных ископаемых. В результате с 2024 года Беларусь будет покупать сырье по мировым ценам.
По словам министра финансов Беларуси Максима Ермаловича, общие потери бюджета Беларуси от налогового маневра 2019-го до 2024 года могут составить $ 8-12 млрд. Минск хочет получить от Москвы компенсацию за налоговый маневр, но российская сторона на это не соглашается и требует от Беларуси тесной интеграции в рамках "союзного государства".
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В течение января — мая 2019 года убытки Беларуси от налогового маневра в нефтяной отрасли России составили более 100 миллионов долларов, заявила заместитель...
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