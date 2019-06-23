







«Если говорить про текущий год, то за пять месяцев потери от налогового маневра для экономики Беларуси составили около 130 млн долларов», – сообщила Светлана Гурина.





Светлана Гурина также отметила, что в концерне рассчитали последствия налогового маневра до 2024 года и активно изучают опыт работы других нефтеперерабатывающих предприятий, которые приобретают нефть по мировым ценам.





«Для обеспечения эффективной работы НПЗ в новых условиях поставлена задача и перед торговыми компаниями – повысить доходность продаж нефтепродуктов на внешних рынках», – добавила заместитель председателя компании.





Топливо станет дороже

«К 2024 году в условиях покупки НПЗ нефти по мировой цене цены на белорусских АЗС потребуют коррекции в сторону увеличения в зависимости от роста цены нефти. Прогноз показывает, что их уровень останется ниже, чем в сопредельных государствах, кроме, конечно, цен на российском рынке, где переработчикам нефти выделяются бюджетные компенсации для сдерживания цен на моторные топлива», — спрогнозировала Светлана Гурина.









Споры вокруг налогового маневра

Налоговый маневр, который начали реализовывать в России, предполагает, что уже с 2019 года начнется поэтапное аннулирование экспортных пошлин на нефть при одновременном повышении налога на добычу полезных ископаемых. В результате с 2024 года Беларусь будет покупать сырье по мировым ценам.



