|
На заметку: где и во сколько завтра в Минске ограничат движение транспорта
Источник материала: Партизан
С 7 часов и до 17.00 вечера движение ограничат для всех видов транспорта, общественного в том числе. Где именно?
Стартуют индивидуальные гонки с улицы Интернациональной. Далее спортсмены поедут по улицам Купалы, Богдановича, Кальварийской и Тимирязева.
Парковка на отдельных участках улиц, примыкающих к маршруту, также будет запрещена.
25 июня последний день велогонок и больше ограничений движения в Минске на время Игр не планируется.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 7 часов и до 17.00 вечера движение ограничат для всех видов транспорта, общественного в том числе. Где именно?
|
Свежие газеты
Архив (Разное)