ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

МОК утвердил место проведения зимней Олимпиады 2026 года

24.06.2019 19:20 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Зимние Олимпийские и Паралимпийские игры 2026 года примут итальянские города Милан и Кортина-д'Ампеццо. Выборы места проведения Игр состоялись на 134-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Лозанне.

На проведение XXV зимних Олимпийских игр также претендовал Стокгольм. Итоги голосования озвучил президент МОК Томас Бах.

Италия в четвертый раз примет Олимпийские игры. Именно в альпийском городе Кортина-д'Ампеццо в 1956 году сборная СССР впервые приняла участие в зимней Олимпиаде. В 1960 году в Риме прошла летняя Олимпиада, в 2006 году в Турине — зимняя.

Стокгольм был олимпийской столицей в 1912 году, спустя 46 лет город также принял олимпийские соревнования по конному спорту, поскольку их было невозможно провести в австралийском Мельбурне. Шведская столица претендовала на проведение летней Олимпиады 2004 года, которые в итоге прошли в Афинах.

 
 
Ссылка на источник 66
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Выборы места проведения Игр состоялись на 134-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Лозанне.
 
Новости дня
Новости разные
 
Три мини-ярмарки вакансий пройдут с 25 по 27 июня в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
24.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • туфли с перфорацией мужские в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика