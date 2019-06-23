Три мини-ярмарки вакансий пройдут с 25 по 27 июня в Минске

Источник материала: Аргументы и факты

Первая мини-ярмарка состоится 25 июня в отделе обслуживания граждан №2 управления занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома (пр. Любимова, 14). Вакансии представят ООО «ЧистоМаг», частное предприятие «ВИП-ТУРС», ОАО «Белбакалея», ООО «Фурнитур-ВУ».

26 июня в отделе обслуживания граждан №1 (ул. Я.Коласа, 69) со своими предложениями соискателей ознакомят сотрудники средней школы №64, частного предприятия «ВИП-ТУРС» и ООО «ЧистоМаг».

Третье мероприятие пройдет 27 июня в отделе обслуживания граждан №3 (ул. Щербакова, 32) с участием ООО «ЧистоМаг», государственного предприятия «ЖЭУ №4 Партизанского района города Минска» и ОАО «Минский завод шестерен».

Все мероприятия будут проходить с 10.00 до 12.00. Претенденты на рабочие места смогут пообщаться с потенциальным нанимателем, ознакомиться у представителей кадровых служб с информацией о предприятии, вакансиях, условиях труда и оплаты. Специалисты службы занятости проконсультируют по вопросам трудоустройства, регистрации граждан в качестве безработных, обучения, предоставления субсидии для организации предпринимательской деятельности.