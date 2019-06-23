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В Лидском районе на М6 водитель сбил волчицу: «В чем смысл ограды от зверей, если они выходят на трассу там, где она заканчивается?»

24.06.2019 — Разное | Lida.Info  
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Источник материала: Lida.Info

В Лидском районе на М6 водитель сбил волчицу: «В чем смысл ограды от зверей, если они выходят на трассу там, где она заканчивается?»

Читатель Onliner.by Владимир вчера стал участником ДТП с участием дикого животного. 

«Ехал с семьей из Гродно в Минск по обновленному участку трассы М6. Думал, отличное покрытие, ограничение в 100 км/ч, меры безопасности: бетонный отбойник, сетка-ограда от диких животных, — рассказал автовладелец. — И примерно в 21:00 во время моего перестроения в крайнюю правую полосу выбежало некрупное животное. Подумал, может, собака. Мгновение — и удар».

«Животное выбежало из поля пшеницы по откосу, как будто на полусогнутых лапах, — сообщил подробности мужчина. — Поначалу было неясно: то ли собака, то ли волк. Все произошло настолько мгновенно, что и вариантов для маневров не было, только сбивать. После удара остановился. На дороге — волчица. От удара погибла на месте сразу. Передняя часть машины развалена. К счастью, никто из людей не пострадал».

В Лидском районе на М6 водитель сбил волчицу: «В чем смысл ограды от зверей, если они выходят на трассу там, где она заканчивается?»

«Я вызвал ГАИ, инспекторы не скрывали: в этом месте часто выбегают дикие звери. Но аварию с волком они видели впервые за свою жизнь, — описал развитие ситуации Владимир. — Мою семью любезно согласился подвезти домой в Минск мужчина на Mercedes — спасибо ему. Позже на место происшествия прибыли сотрудники лесхоза. Волков оказалось два — второй долго бегал вокруг, суетно искал погибшую волчицу. Скорее всего, его застрелили».

«Парадокс в том, что ДТП случилось сразу после того, как я проехал участок трассы с ограждением вдоль трассы от диких зверей, — резюмирует водитель. — Если ставить ограждение, то на длительном протяжении, желательно на всем. Какой смысл его прерывать, если зверь просто обойдет забор со стороны и пойдет через дорогу там, где ограда заканчивается? Водителей могу предупредить, что именно таким местом является 150-й километр трассы М6».

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Читатель Onliner.by Владимир вчера стал участником ДТП с участием дикого животного.  «Ехал с семьей из Гродно в Минск по обновленному участку трассы М6. Думал, отличное...
 

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