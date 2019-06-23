ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Суд обязал экс-президента Армении Кочаряна возместить премьеру судебные издержки

24.06.2019 19:08 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Интерфакс

Решением суда в Ереване, экс-президент Армении Роберт Кочарян должен выплатить премьер-министру республики Николу Пашиняну 200 тыс. драмов ($416) в качестве судебных издержек, сообщает армянский портал судебной информации.

Ранее представители Пашиняна требовали от представителей Кочаряна выплатить 650 тыс, драмов ($1354).

13 июня Кочарян отозвал иск о защите чести и достоинства против премьер-министра страны Пашиняна.

Адвокат Кочаряна Айк Алумян представил суду письменное заявление об отказе от иска, после чего заседание было объявлено закрытым.

Иск был принят в производство судом общей юрисдикции Еревана в октябре 2018 года.

"Истец готов отказаться от иска, если ответчик заявит, что обсуждаемое заявление не касалось Кочаряна", - сказал адвокат экс-президента на заседании суда 13 июня.

Со своей стороны, представитель премьера Армении в суде Геворк Гезалян сказал, что заявление Пашиняна не касалось Кочаряна, а только комментировало конституционно-правовую норму.

Ранее адвокат Алумян заявил "Интерфаксу", что речь идет о заявлении Пашиняна, в котором премьер Армении комментировал освобождение Кочаряна под подписку о невыезде.

"Говорят, он неприкосновенен. Что значит неприкосновенен? То есть, можно организовать убийство людей и говорить "я неприкосновенен"? Где это написано?" - сказал тогда премьер Армении.

"Кочаряну не выдвинуто обвинения в организации убийства людей. Заявление премьера недопустимо", - сказал со своей стороны адвокат экс-президента.

Кочарян требовал от суда обязать Пашиняна выступить с публичными извинениями.

Как сообщалось, 18 мая суд общей юрисдикции Еревана принял решение освободить Кочаряна из-под ареста. 20 мая производство по уголовному делу против экс-президента и других бывших высокопоставленных лиц было прекращено и направлено в Конституционный суд.

Кроме того, 7 июня суд общей юрисдикции Еревана признал арест имущества Кочаряна нарушением его прав.

Во вторник, 25 июня, Апелляционный суд Армении вынесет решение по жалобе генеральной прокуратуры республики на решения суда об освобождении и прекращении уголовного дела.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Решением суда в Ереване, экс-президент Армении Роберт Кочарян должен выплатить премьер-министру республики Николу Пашиняну 200 тыс. драмов ($416) в качестве судебных...
 
Новости дня
Новости разные
 
Набсовет "Немана" отклонил заявление Игоря Ковалевича об отставке
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
24.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика