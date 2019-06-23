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Беларусь и ОАЭ приняли решение об установлении безвизового режима для отдельной категории граждан

24.06.2019 18:37 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Беларусь и ОАЭ подписали протокол о принятии безвизового режима между странами, которые коснутся владельцев дипломатических, служебных и специальных паспортов, сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.

"В министерстве иностранных дел и международного сотрудничества Объединенных Арабских Эмиратов состоялась церемония подписания Протокола о внесении изменений в Соглашение между правительством Республики Беларусь и правительством Объединенных Арабских Эмиратов о взаимной отмене виз для владельцев дипломатических, служебных и специальных паспортов", - говорится в сообщении.

В соответствии с документом граждане Беларуси – владельцы действующих национальных паспортов – получат возможность без визы посещать ОАЭ. Протокол вступит в силу через 30 дней с момента его ратификации парламентами двух стран.

От белорусской стороны документ подписан послом Беларуси в ОАЭ Андреем Лученком, с эмиратской - заместителем министра иностранных дел Ахмедом аль-Джарманом.

 
 
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Беларусь и ОАЭ подписали протокол о принятии безвизового режима между странами, которые коснутся владельцев дипломатических, служебных и специальных паспортов,...
 
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