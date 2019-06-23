Законопроект об амнистии направлен в парламент

Источник материала: Интерфакс

Законопроект об амнистии направлен на рассмотрение в парламент Беларуси, его рассмотрение ожидается в ближайшее время, сообщила начальник управления исполнения приговоров ДИН МВД Жанна Батурицкая в понедельник.

"Главой государства одобрен законопроект об амнистии, документ направлен на рассмотрение в парламент", - сказала Батурицкая. Его слова приводятся в сообщении на сайте МВД

Как рассказала начальник управления исполнения приговоров, традиционно предлагается распространить амнистию на лиц, относящихся к так называемой льготной категории осужденных, совершивших нетяжкие преступления. Речь идет о несовершеннолетних, беременных женщинах, пенсионерах, инвалидах 1-ой и 2-ой группы, больных онкологическими заболеваниями, а также тех, у кого есть дети в возрасте до восемнадцати лет.

Как уточнила представитель ведомства, отдельным категориям осужденных предусмотрено сокращение срока наказания на один год, а несовершеннолетним – на два года.

"Амнистия будет применяться только к лицам, положительно характеризующимся и полностью возместившим ущерб, причиненный преступлением", - подчеркнула она.

Амнистию предлагается не распространять на лиц, которые ранее уже попадали под нее, но вновь совершили умышленное преступление, а также на тех, кто злостно нарушал установленный порядок во время отбывания наказания. Не подпадут под амнистию особо опасные рецидивисты, осужденные за преступления против жизни и здоровья, против половой неприкосновенности, преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, совершенные организованной группой, коррупционные преступления.

Проект закона об амнистии разрабатывался министерством внутренних дел совместно с Верховным судом, Генеральной прокуратурой и другими заинтересованными ведомствами по поручению президента Беларуси к 75-летию освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков.