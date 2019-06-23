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Альпинисты отравили снег на Эвересте: после них осталось 5000 кг мусора и 8000 кг экскрементов

24.06.2019 19:46 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Снег на Эвересте отравлен следами человеческой жизнедеятельности. По прикидкам специалистов, в районе лагеря 2 на высоте 6400 метров в снегах только в этом году раскиданы около восьми тонн экскрементов. Их нельзя найти, поскольку они видны только когда снег заметно подтаивает. В это же время фекалии тоже тают, отравляя все ниже по склону. Об этом сообщает «Популярная механика» со ссылкой на агентство Associated Press.


Изображение: ilker ender / wikipedia.org

В сообщении агентства говорится, что с одного альпиниста взимается всего 30 тысяч доларов США, что не позволяет покрывать все расходы, в том числе вывоз отходов. Сейчас у Эвереста столько мусора, что альпинисты используют его как своеобразный указатель.

Кроме того, палатки разбросаны по 4-му Базовому лагерю, который расположен на высоте 8000 метров, и их разносит сильный ветер. Дело в том, что измученные высотой и погодой альпинисты не слишком заботятся о том, чтобы убрать палатку или унести с собой мусор. Специалисты отмечают, что логотипы на врезанных в лед палатках, которые позволяют идентифицировать экспедиционные компании, были намеренно уничтожены, чтобы виновные могли избежать наказания.

«Нам потребовался час, чтобы выкопать только одну палатку из замерзшего льда и сбросить ее», — рассказал местный житель, принимающий участие в уборке склона.

По словам народности шерпа, на перевале Южное седло альпинисты оставили 30 палаток и целых 5000 кг мусора. Спустить его вниз по склону — непростая задача: любая ошибка на таких высотах может быть фатальной.

В Базовом лагере 2 на Южном седле, по подсчетам участников кампании, только в этот сезон скалолазания было оставлено около 8000 килограммов человеческих экскрементов.

Некоторые альпинисты не используют временные туалеты, вместо этого копая яму в снегу. Когда снег тает, вся грязь тоже течет вниз. При этом люди, живущие в лагере ниже по склону, используют снег для питьевой воды. В этом сезоне кишечными инфекциями заразились восемь из десяти шерпов, участвовавших в экспедиции по уборке мусора.

Правительство сейчас работает над идеей сканирования и маркировки снаряжения альпинистов. Все участники должны будут внести 4000 долларов до своего восхождения и могут не получить деньги обратно, если вернутся без вещей.

 
 
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По прикидкам специалистов, в районе лагеря 2 на высоте 6400 метров в снегах только в этом году раскиданы около восьми тонн экскрементов.
 
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