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«Гомельтранснефть Дружба»: Россия не хотела прекращать прокачки грязной нефти

24.06.2019 19:34 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

«Гомельтранснефть Дружба» после получения загрязненной нефти из России усовершенствует подходы к безопасности транспортировки. Об этом сообщил главный инженер предприятия Андрей Вериго в интервью журналу «Вестник Белнефтехима».

«Мы должны создать новый уровень безопасности, при котором ситуации, подобные апрельским, будут исключены принципиально», – сказал главный инженер.

По его словам, ранее подобных апрельскому случаев просто не было.

«19 апреля после обнаружения партии нефти с измененными характеристиками мы уведомили российскую сторону и проинформировали других наших партнеров. Но Россия не прекратила перекачку нефти, европейские операторы тоже не сразу оценили масштаб трагедии и возможные последствия. То есть, система информирования была отработана четко, а система реагирования дала сбой», – рассказал Андрей Вериго.

Ближайший год нефтепровод будет работать вполсилы

В результате прием ядовитой нефти негативно повлиял на оборудование НПЗ, привел к длительному простою трубопроводной системы и существенно снизил объемы транспортировки.

«Случай беспрецедентный, экономикам ряда государств нанесены колоссальные убытки», – сказал главный инженер.


В дальнейшем, по его словам, оператор в таких случаях должен будет приостановить транспортировку.

Андрей Вериго также заявил, что выдавливание грязной нефти займет два месяца. Более того, ближайший год нефтепровод будет работать вполсилы, так как для очистки трубопроводов ПАО «Транснефть» потребуется не менее восьми месяцев.

«Только после этого система «Дружба» сможет выйти на привычную мощность», – сказал представитель «Гомельтранснефть Дружба».

Он также подчеркнул, что реальные цифры потерь можно будет назвать только со временем.


 
 
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«Гомельтранснефть Дружба» после получения загрязненной нефти из России усовершенствует подходы к безопасности транспортировки. Об этом сообщил главный инженер...
 
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