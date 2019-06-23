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Кристина Асмус поделилась редким фото своей семьи
24.06.2019 19:54 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
На снимке можно увидеть родителей знаменитости, а также трех ее сестер. Звезда подписала пост: "Раритетный кадр. Единственный в своем роде, на котором собралась вся наша семья - родители и три мои родные сестры!"
Действительно, поклонники Кристины Асмус отметили внешнее сходство родственников, а кто-то не смог с первого взгляда понять, где на снимке находится актриса. Многие фолловеры звезды перепутали ее с младшей сестрой. Впрочем, фото понравилось фанатам и они оставили сотни положительных комментариев и тысячи лайков.
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На снимке можно увидеть родителей знаменитости, а также трех ее сестер.
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