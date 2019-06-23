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Кристина Асмус поделилась редким фото своей семьи

24.06.2019 19:54 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Кристина Асмус поделилась редким фото своей семьи
Instagram


Популярная актриса Кристина Асмус опубликовала в Instagram уникальную фотографию своей семьи.

На снимке можно увидеть родителей знаменитости, а также трех ее сестер. Звезда подписала пост: "Раритетный кадр. Единственный в своем роде, на котором собралась вся наша семья - родители и три мои родные сестры!"

Действительно, поклонники Кристины Асмус отметили внешнее сходство родственников, а кто-то не смог с первого взгляда понять, где на снимке находится актриса. Многие фолловеры звезды перепутали ее с младшей сестрой. Впрочем, фото понравилось фанатам и они оставили сотни положительных комментариев и тысячи лайков.

Источник: БЕЛТА.
 

 
 
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На снимке можно увидеть родителей знаменитости, а также трех ее сестер.
 
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