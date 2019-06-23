Кристина Асмус поделилась редким фото своей семьи



Популярная актриса Кристина Асмус опубликовала в Instagram уникальную фотографию своей семьи.

На снимке можно увидеть родителей знаменитости, а также трех ее сестер. Звезда подписала пост: "Раритетный кадр. Единственный в своем роде, на котором собралась вся наша семья - родители и три мои родные сестры!"

Действительно, поклонники Кристины Асмус отметили внешнее сходство родственников, а кто-то не смог с первого взгляда понять, где на снимке находится актриса. Многие фолловеры звезды перепутали ее с младшей сестрой. Впрочем, фото понравилось фанатам и они оставили сотни положительных комментариев и тысячи лайков.

Источник: БЕЛТА.

