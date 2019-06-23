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Скорость - 250 км/ч и попытка тарана служебного авто: видео погони за BMW X5 M на трассе М3
Источник материала: Tut.by
В Минской области водитель BMW на скорости 250 км/ч пытался уйти от погони. Об этом
На 11-м километре трассы М3 Минск — Витебск внимание инспекторов привлек BMW X5 M, который ехал на высокой скорости без регистрационных знаков. Требование об остановке он проигнорировал, а во время погони попытался сразу оторваться от преследования и разогнался до 250 км/ч. В какой-то момент лихач даже попробовал протаранить служебное авто, но инспекторы смогли избежать столкновения.
Когда водитель BMW понял, что уйти от преследования на трассе он не сможет, то решил это сделать вблизи лесного массива. В итоге экипажи ГАИ заблокировали выезды и задержали водителя.
Выяснилось, что за рулем BMW находился 27-летний мужчина — работник СТО. Он решил испытать автомобиль, который ему оставили накануне для ремонта.
На нарушителя инспекторы составили 8 административных протоколов, в том числе за управление без прав (ранее был лишен).
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На нарушителя инспекторы составили 8 административных протоколов, в том числе за управление без прав (ранее был лишен).
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