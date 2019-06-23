В сфере особого внимания: как отпразднуем 75-летие освобождения Беларуси, какие результаты гродненцы показывают на II Европейских играх, как оптимизировать сроки строительных работ

Источник материала: Вороновская газета





Как на Гродненщине будут праздновать 75-летие освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, какие значимые объекты откроются к празднику, кого объединит «Вальс Победы». Ход подготовки к масштабному торжеству в областном центре и районах обсудили на оперативном совещании в облисполкоме, которое провел председатель областного исполнительного комитета Владимир Кравцов.

Атмосфера предстоящего праздника уже хорошо ощущается в регионе. О подвиге воинов-освободителей напоминают билборды в городах, на оживленных трассах, символические фотозоны, отсчет обратного времени до 3 июля, на сайтах органов власти, СМИ, предприятий и организаций. Обновляются мемориалы, памятники погибшим в годы Великой Отечественной войны, мемориальные доски.

В преддверии праздника стартовало вручение ветеранам юбилейных медалей. Первым заслуженную награду полковнику в отставке Николаю Павлову вручил председатель облисполкома Владимир Кравцов.

В городах и селах выступают самодеятельные артисты – участники акции «Военные агитбригады». Проходит детский конкурс «Рисуем Победу вместе». Газеты и телекомпании ведут посвященные юбилею освобождения тематические проекты, в числе которых проект «Гродзенскай праўды» «Имя героя. Беларусь помнит».

Масштабное торжество продлится несколько дней. 28 июня в агротуристическом комплексе «Коробчицы» праздничный прием ветеранов Великой Отечественной войны проведет председатель областного исполнительного комитета Владимир Кравцов. 1 июля в Гродно в торжественной обстановке откроется областная Доска почета, на которую будут занесены районы, предприятия-победители областного соревнования, лучшие труженики региона. Продолжением церемонии открытия станет концерт в открытом недавно после завершения реконструкции зале областной филармонии – самом большом зале не только на Гродненщине, но и в регионах страны.

На 2 июля намечено торжественное открытие в Гродно памятной доски Герою Советского Союза Ивану Даниловичу Лебедеву.

В День Независимости, 3 июля, торжественное шествие пройдет на Кургане Славы, где состоятся митинг и большая праздничная программа.

Вечером в 22.00 гродненцы примут участие в республиканской акции «Споем гимн вместе». Завершится юбилейный день красочным салютом Победы. Участие гродненских спортсменов во II Европейских играх в Минске , условия, созданные для путешественников, направляющихся в столицу Беларуси через Гродненский регион, работа фанзон – спортивная тема также была в центре внимания на оперативном совещании. За первые три дня в копилке Гродненщины – четыре медали: два золота и две бронзы. Отличились гимнастка Анастасия Рыбакова и самбистка Татьяна Мацко. Впереди – соревнования еще по целому ряду спортивных дисциплин, в которых у наших атлетов большие надежды. По сведениям на утро понедельника, на Европейские игры через пункты пропуска на Гродненщине уже прибыли около трех тысяч участников и болельщиков. Болельщиков приглашают три фанзоны: в Гродно, Лиде и Волковыске. Тысячи жителей региона воочию увидят соревнования, отправившись в столицу поболеть за своих. Как подчеркнул Владимир Кравцов, лето – время масштабных обновлений в строительстве и реконструкции значимых объектов, дорог и улиц, инженерных сетей. Это теплое время года нужно использовать максимально рационально, организовать работу посменно, без выходных. Это необходимо, чтобы выполнить все намеченное и при этом с минимальными неудобствами для людей. Губернатор обратил особое внимание на строительство дорог на Августовский канал, обустройство улиц и развязок в областном центре, реконструкцию и строительство школ, в особенности в городе атомщиков Островце, в молодежном микрорайоне Ольшанка в областном центре, в городе-спутнике Гродно – Скиделе. Лилия Новицкая https://grodnonews.by/