ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В сфере особого внимания: как отпразднуем 75-летие освобождения Беларуси, какие результаты гродненцы показывают на II Европейских играх, как оптимизировать сроки строительных работ

24.06.2019 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

В сфере особого внимания: как отпразднуем 75-летие освобождения Беларуси, какие результаты гродненцы показывают на II Европейских играх, как оптимизировать сроки строительных работ

Как на Гродненщине будут праздновать 75-летие освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, какие значимые объекты откроются к празднику, кого объединит «Вальс Победы». Ход подготовки к масштабному торжеству в областном центре и районах обсудили на оперативном совещании в облисполкоме, которое провел председатель областного исполнительного комитета Владимир Кравцов.
 
Атмосфера предстоящего праздника уже хорошо ощущается в регионе. О подвиге воинов-освободителей напоминают билборды в городах, на оживленных трассах, символические фотозоны, отсчет обратного времени до 3 июля, на сайтах органов власти, СМИ, предприятий и организаций. Обновляются мемориалы, памятники погибшим в годы Великой Отечественной войны, мемориальные доски.
 
В преддверии праздника стартовало вручение ветеранам юбилейных медалей. Первым заслуженную награду полковнику в отставке Николаю Павлову вручил председатель облисполкома Владимир Кравцов. 
 
 В городах и селах выступают самодеятельные артисты – участники акции «Военные агитбригады». Проходит детский конкурс «Рисуем Победу вместе».  Газеты и телекомпании ведут посвященные юбилею освобождения тематические проекты, в числе которых проект «Гродзенскай праўды»  «Имя героя. Беларусь помнит».
 
Масштабное торжество продлится несколько дней. 28 июня в агротуристическом комплексе «Коробчицы» праздничный прием ветеранов Великой Отечественной войны проведет председатель областного исполнительного комитета Владимир Кравцов. 1 июля в Гродно в торжественной обстановке откроется областная  Доска почета, на которую будут занесены районы, предприятия-победители областного соревнования, лучшие труженики региона. Продолжением церемонии открытия станет концерт в открытом недавно после завершения реконструкции зале областной филармонии – самом большом зале не только на Гродненщине, но и в регионах страны. 
 
На 2 июля намечено торжественное открытие в Гродно памятной доски Герою Советского Союза Ивану Даниловичу Лебедеву.
 
В День Независимости, 3 июля, торжественное шествие пройдет на Кургане Славы, где состоятся митинг и большая праздничная программа. 
Вечером в 22.00 гродненцы примут участие в республиканской акции «Споем гимн вместе». Завершится юбилейный день красочным салютом Победы.
 
Участие гродненских спортсменов во II Европейских играх в Минске, условия, созданные для путешественников, направляющихся в столицу Беларуси через Гродненский регион, работа фанзон – спортивная тема также была в центре внимания на оперативном совещании. За первые три дня в копилке Гродненщины – четыре медали: два золота и две бронзы. Отличились гимнастка Анастасия Рыбакова и самбистка Татьяна Мацко. Впереди – соревнования еще по целому ряду спортивных дисциплин, в которых у наших атлетов большие надежды. По сведениям на утро понедельника, на Европейские игры через пункты пропуска на Гродненщине уже прибыли около трех тысяч участников и болельщиков. Болельщиков приглашают три фанзоны: в Гродно, Лиде и Волковыске. Тысячи жителей региона воочию увидят соревнования, отправившись в столицу поболеть за своих.
 

Как подчеркнул Владимир Кравцов, лето – время масштабных обновлений в строительстве и реконструкции значимых объектов, дорог и улиц, инженерных сетей. Это теплое время года нужно использовать максимально рационально, организовать работу посменно, без выходных. Это необходимо, чтобы выполнить все намеченное и при этом с минимальными неудобствами для людей. Губернатор обратил особое внимание на строительство дорог на Августовский канал, обустройство улиц и развязок в областном центре, реконструкцию и строительство школ, в особенности в городе атомщиков Островце, в молодежном микрорайоне Ольшанка в областном центре, в городе-спутнике Гродно – Скиделе.

#местное самоуправление
Лилия Новицкая
https://grodnonews.by/
 
Теги: Гродно, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как на Гродненщине будут праздновать 75-летие освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, какие значимые объекты откроются к празднику, кого...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Как ни посмотри - страшный зверь». Методы эффективной борьбы с медведкой на садовом участке
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
24.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • кеды и кроссовки love moschino вот
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика