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Егор Герасимов выбыл на старте квалификации Уимблдона
Источник материала: Tut.by
Белорусский теннисист Егор Герасимов выбыл уже после стартового матча квалификации Уимблдонского турнира.
В поединке 1-го круга отборочной стадии Егор Герасимов (№ 140 ATP) в двух сетах проиграл Дональду Янгу (№ 200 ATP) из США — 4:6, 6:7 (3:7).
Белорусу не помогло даже явное преимущество по числу эйсов (11−2) и отсутствие двойных ошибок (у соперника таковых было 3).
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Белорусский теннисист Егор Герасимов выбыл уже после стартового матча квалификации Уимблдонского турнира.
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