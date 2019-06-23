Егор Герасимов выбыл на старте квалификации Уимблдона

Источник материала: Tut.by

Белорусский теннисист Егор Герасимов выбыл уже после стартового матча квалификации Уимблдонского турнира.

В поединке 1-го круга отборочной стадии Егор Герасимов (№ 140 ATP) в двух сетах проиграл Дональду Янгу (№ 200 ATP) из США — 4:6, 6:7 (3:7).

Белорусу не помогло даже явное преимущество по числу эйсов (11−2) и отсутствие двойных ошибок (у соперника таковых было 3).