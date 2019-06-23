Белорусские команды взяли две бронзовые награды в баскетболе 3×3 на Европейских играх

Источник материала: Tut.by

Мужская и женская команды Беларуси завоевали бронзовые награды на II Европейских играх в Минске.

Составленная из игроков клуба «Цмокi-Мiнск» мужская сборная сегодня сначала одолела в четвертьфинале команду Сербии (19:15), но в полуфинале не смогла справиться с Латвией (17:19 ОТ). В матче за бронзу белорусы уверенно одолели поляков — 21:15.



Фото: «Цмокi-Мiнск»

Похожий путь прошла и женская команда. После виктории над Нидерландами (15:11) в четвертьфинале белоруски уступили в ½ финала Эстонии (14:15). В игре были за третье место были повержены немки — 21:16.



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