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Белорусские команды взяли две бронзовые награды в баскетболе 3×3 на Европейских играх

24.06.2019 20:47 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Мужская и женская команды Беларуси завоевали бронзовые награды на II Европейских играх в Минске.

Составленная из игроков клуба «Цмокi-Мiнск» мужская сборная сегодня сначала одолела в четвертьфинале команду Сербии (19:15), но в полуфинале не смогла справиться с Латвией (17:19 ОТ). В матче за бронзу белорусы уверенно одолели поляков — 21:15.


Фото: «Цмокi-Мiнск»

Похожий путь прошла и женская команда. После виктории над Нидерландами (15:11) в четвертьфинале белоруски уступили в ½ финала Эстонии (14:15). В игре были за третье место были повержены немки — 21:16.


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Теги: Минск
 
 
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Мужская и женская команды Беларуси завоевали бронзовые награды на II Европейских играх в Минске.
 
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