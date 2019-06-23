26 июня с 11.00 до 13.00 состоится прямая телефонная линия с начальником УВД Гродненского облисполкома генерал-майором милиции Вадимом Ивановичем Синявским.
Задать вопросы начальнику областной милиции можно по телефону: 8 0152 79 71 86.
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Прямая телефонная линия с начальником областной милиции
24.06.2019 — Разное | Новости Волковыска
Источник материала: Новости Волковыска
26 июня с 11.00 до 13.00 состоится прямая телефонная линия с начальником УВД Гродненского облисполкома генерал-майором милиции Вадимом Ивановичем Синявским.
Задать вопросы начальнику областной милиции можно по телефону: 8 0152 79 71 86.
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26 июня с 11.00 до 13.00 состоится прямая телефонная линия с начальником УВД Гродненского облисполкома генерал-майором милиции...
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